13-10-2025 - 15:49 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 9/10/2025, Chứng khoán Rồng Việt đã thanh toán 900 tỷ đồng tiền gốc và gần 6,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VDSH2425004, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 9/10/2025 vừa qua, Chứng khoán Rồng Việt đã thực hiện thanh toán 900 tỷ đồng tiền gốc và gần 6,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VDSH2425004, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được Chứng khoán Rồng Việt phát hành từ ngày 9/10/2024, đến ngày 6/11/2024 mới hoàn tất phát hành. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 9/10/2025.

Chứng khoán Rồng Việt tất toán lô trái phiếu 900 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, mới đây Chứng khoán Rồng Việt đã công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu lần thứ 4 năm 2025.

Theo đó, VDS dự kiến chào bán 10.000 trái phiếu mã VDS12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị chào bán 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu dự kiến phát hành ngày 7/10/2025, kỳ hạn 01 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý. Lãi suất cố định 8%/năm. Với 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.

Thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành 03 lô trái phiếu riêng lẻ kể từ đầu năm đến nay.

Trong đó, mã VDS12503 trị giá 800 tỷ đồng, phát hành ngày 22/7/2025, kỳ hạn 1 năm. Mã VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng được phát hành ngày 13/5/2025, hoàn tất ngày 10/6/2025, lãi suất phát hành 8,0%/năm, kỳ hạn 1 năm.

Còn mã VDS12501 trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 4/3/2025, hoàn tất ngày 18/3/2025, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm.

Trong một diễn biến khác, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025, ông Nguyễn Chí Trung- Thành viên HĐQT của Chứng khoán Rồng Việt đã không bán ra 430.000 cổ phiếu VDS như đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường không đạt như kỳ vọng.

Sau giao dịch không thành công, ông Trung vẫn giữ nguyên sở hữu 768.150 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,28% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

