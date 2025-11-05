Chứng khoán SSI giảm số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, SSI điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán từ 415,58 triệu đơn vị xuống còn 415,18 triệu đơn vị.

Do đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cũng giảm từ 6.233,7 tỷ đồng xuống còn 6.227,7 tỷ đồng. Trong đó, SSI dự kiến dùng 3.114 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động chứng chỉ tiền gửi và 3.113,7 tỷ đồng được dùng để cho vay margin.

Trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán không như dự kiến thì sẽ được phân bổ theo nguyên tắc: 50% để đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% để cho vay margin.

Theo phương án được công bố, SSI dự kiến giá chào bán cổ phiếu đợt này là 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2025 - 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Phương án này sẽ được thực hiện trước phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI sẽ tăng từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn điều lệ này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 25/9/2025.

Về hoạt động kinh doanh, SSI công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2025 với doanh thu hoạt động 4.081 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ.

Một nửa doanh thu được đóng góp bởi mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 2.011 tỷ đồng, tăng 103%.

Danh mục FVTPL của SSI tại thời điểm 30/9/2025 có giá gốc hơn 50.013 tỷ đồng, tăng hơn 7.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, SSI đầu tư 15.377 tỷ đồng vào trái phiếu, tăng 200 tỷ đồng so với đầu năm; chứng chỉ tiền gửi chiếm 31.627 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 6.900 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khác chỉ còn gần 300 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty đang lỗ nhẹ với cổ phiếu HPG, MBB, ACB, VNM. Các cổ phiếu đang tạm lãi như: VHM VRE, MWG...

Hoạt động cho vay đóng góp 1.006 tỷ đồng vào doanh thu, tăng 83% so với cùng kỳ. Báo cáo kỳ này ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán SSI ở mức hơn 39.231 tỷ đồng, mức kỷ lục của công ty này. Con này tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 6.000 tỷ đồng sau một quý.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 922 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ. Trong quý III/2025, SSI chiếm 11,02% thị phần môi giới trên sàn HoSE, tăng 1,35% so với nửa đầu năm 2025 và duy trì vị trí thứ 2 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đóng góp 100 tỷ đồng vào doanh thu, tăng 64%. Trong cơ cấu tài sản, SSI có 6.081 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Trong kỳ, chi phí hoạt động ghi nhận 1.576 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ. Kết quả, SSI báo lãi trước thuế tăng 90% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, SSI mang về 9.097 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế 3.943 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của SSI ở mức 99.678 tỷ đồng, tăng hơn 27.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của SSI ở mức gần 69.366 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm hơn 65.419 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng chủ yếu là vay ngân hàng. Trong 9 tháng, công ty phải trả 1.772 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 61% so với cùng kỳ.



