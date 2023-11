Chứng khoán tăng mạnh, xác nhận xu hướng mới - VTV.VN (1)

Ghi nhận tại sàn giao dịch của một công ty chứng khoán, bảng điện ngày 8/11 được phủ một màu xanh, tím với sự lan rộng trên thị trường. Riêng sàn HOSE ghi nhận tới hơn 500 cổ phiếu tăng điểm, trong đó có tới 57 cổ phiếu tăng trần, màu tím, đây là một màu rất ưa thích của các nhà đầu tư cá nhân. Đặc biệt, thanh khoản ngày 8/11 đã tăng mạnh so với ngày 7/11, giá trị giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận đạt tới 18.600 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với phiên 7/11 và cao hơn so với mức trung bình một tháng qua, chỉ khoảng 14.000 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy, phiên giao dịch ngày 8/11 gần như là một phiên xác nhận sự đảo chiều xu hướng của thị trường.



"Hiện tại tôi đã đầu tư vào 2 nhóm ngành cổ phiếu là đầu tư công và thép với kỳ vọng trong những tháng cuối năm, hoạt động đầu tư công của Chính phủ sẽ được thúc đẩy giải ngân tích cực hơn. Tôi đã giải ngân khoảng 60 - 70% vốn", anh Nghiêm Sỹ Tiến, nhà đầu tư, chia sẻ.



Phiên giao dịch ngày 8/11 gần như là một phiên xác nhận sự đảo chiều xu hướng của thị trường. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Cá nhân tôi rất là phấn khởi với diễn biến thị trường chung như vậy, tôi cũng đã mua vào vài phiên trước với những mã cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng. Do tôi bắt đáy hơi sớm nên danh mục ngày hôm nay mới có một chút sắc xanh", anh Thái Hữu Công, nhà đầu tư, cho biết.

Tâm điểm hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán khi nhiều mã đồng loạt tăng trần, có thể kể đến: SSI, VND, VIX…, hay DIG, HDC, PDR… Đây cũng là những nhóm cổ phiếu có độ nhạy rất cao với thị trường và thường mang tính chỉ báo.

"Chúng ta không còn thấy những lệnh bán lớn, thay vào đó là lệnh mua lớn tập trung vào các cổ phiếu chủ chốt và các dòng cổ phiếu tăng trưởng. Những dòng tiền hiện tại đều hướng tới chu kỳ chứng khoán năm 2024 - 2025 khi Việt Nam nâng hạng", ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty CP Đầu tư LCTV Investment, cho hay.

"Chúng ta kỳ vọng nền kinh tế sẽ hồi phục trong thời gian tới nhờ chính sách tiền tệ, tài khóa nới lỏng, lãi suất đang giảm, áp lực lạm phát, tỷ giá hạ nhiệt. Vì vậy tôi cho rằng xu hướng hồi phục của thị trường sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Do đó nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc các nhịp điều chỉnh hoặc chùng xuống để có thể gia tăng tỷ trọng", ông Trần Đức Anh, Giám đốc chiến lược, Công ty CP Chứng khoán KBSV, nhận định.

Thị trường cũng đang kỳ vọng về việc vận hành chính thức hệ thống KRX dự kiến vào cuối năm nay. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình hoàn thiện các chỉ tiêu nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi trong tương lai. Điều này được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại sớm trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam.