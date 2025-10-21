Chứng khoán Tiên Phong (TPS): Kết quả kinh doanh phục hồi, gia nhập các công ty lĩnh vực tài sản số

Sau giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS – HSX) đang cho thấy sự phục hồi rõ nét, bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định hướng hiện đại hóa hoạt động trên nền tảng công nghệ số.

Theo Báo cáo tài chính Quý III/2025, TPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ đồng, cho thấy lợi nhuận đã quay lại quỹ đạo tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy, tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí được TPS triển khai từ đầu năm 2025.

Cụ thể, chi phí hoạt động giảm mạnh 65%, từ hơn 228 tỷ đồng xuống còn 80 tỷ đồng, nhờ cắt giảm lỗ tự doanh, cơ cấu lại danh mục tài sản tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành. Các mảng kinh doanh trọng yếu như môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì biên lợi nhuận ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 34 tỷ đồng, xóa toàn bộ lỗ lũy kế phát sinh của các tháng đầu năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong giai đoạn phục hồi và bước vào chu kỳ phát triển mới của công ty.

Mở rộng sang tài sản số, củng cố nền tảng tài chính

Bên cạnh kết quả kinh doanh, TPS đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản số. Mới đây, công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Tài sản số Tiên Phong với tỷ lệ sở hữu 10%, cùng sự tham gia của Công ty Quản lý quỹ Việt Cát - công ty con của Ngân hàng Tiên Phong.

Chủ tịch TPS đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty Tài sản số Tiên Phong, qua đó thể hiện sự thống nhất trong định hướng chiến lược của toàn hệ sinh thái TPB - TPS, hướng đến mục tiêu phát triển nền tảng giao dịch và quản lý tài sản số phù hợp với xu hướng số hóa thị trường vốn Việt Nam.

Song song với định hướng chiến lược này, TPS tiếp tục củng cố nền tảng tài chính thông qua việc phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm cơ cấu nợ, thể hiện chiến lược quản lý vốn chủ động và linh hoạt. Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank; sau khi hoàn tất, TPBank dự kiến nắm 51% vốn điều lệ, giữ vai trò ngân hàng mẹ trong cơ cấu sở hữu.

Với sự hỗ trợ từ TPBank, TPS có điều kiện tận dụng thế mạnh ngân hàng số, nền tảng công nghệ hiện đại và mạng lưới khách hàng rộng khắp, qua đó đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và tài chính số.

Nhờ chiến lược phát triển rõ ràng, bước tiến tiên phong vào thị trường tài sản số và sự đồng hành của TPBank, Chứng khoán Tiên Phong đang dần xác lập vị thế mới trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán – tài chính.