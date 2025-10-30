Chứng khoán UP chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ

Công ty cổ phần Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, UPSC sẽ chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chứng khoán UP sẽ thu về 320,5 tỷ đồng. Trong đó, 220,5 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho vay margin và 100 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025 - quý I/2026.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, UPSC sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 323,7 tỷ đồng lên 644,3 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này mới được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 diễn ra vào sáng 21/10/2025.

Cũng tại đại hội, cổ đông UPSC thống nhất hủy phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Đồng thời, cổ đông thông qua phương án thay thế là phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất và kỳ hạn trái phiếu được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ dùng 50% để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 50% dùng cho vay margin.

Trước đó, ngày 1/10/2025, Chứng khoán UP đã hoàn tất phát hành 2,37 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho 103 cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền 25:2, tức cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, công ty nâng vốn điều lệ lên mức 323,7 tỷ đồng.



