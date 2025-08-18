Chứng khoán UP lên kế hoạch chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

CTCP Chứng khoán UP (UPSC) mới đây phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 với tổng mệnh giá 300 tỷ đồng.



Theo đó, UPSC dự kiến phát hành trái phiếu mã UPSH2527001 gồm 3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu "3 không" - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 9%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Thanh toán gốc 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.

Thời gian thực hiện dự kiến quý III - IV/2025. Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán UP sẽ thu về 300 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 150 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Toàn bộ được dự kiến sử dụng trong giai đoạn quý III - IV/2025.

Trong diễn biến khác, ngày 28/7, Chứng khoán UP phê duyệt việc đầu tư mua 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP Quản lý Tài sản Kỳ Lân (Unicorn Asset). Bên chuyển nhượng vốn cho UPSC chính là Thành viên HĐQT Đinh Văn Hiệp mới được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 diễn ra vào ngày 28/06.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 28/07 - 08/08/2025. Giá mua không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô tối đa 45 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Quản lý Tài sản Kỳ Lân thành lập tháng 2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập, gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Tạ Quốc Việt nắm 10% và Tổng Giám đốc Đinh Văn Hiệp nắm 10%. Đến tháng 5/2025 vừa qua, Công ty bất ngờ tăng vốn lên 1.610 tỷ đồng. Trong các cổ đông, ông Đỗ Hoàng Minh chính là con trai lớn của ông Đỗ Anh Dũng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Tạ Quốc Việt hiện giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Còn ông Đinh Văn Hiệp hiện còn giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại 3 công ty, gồm: CTCP Ehouse International (Ehouse Inter) hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản (không bao gồm đấu giá); Công ty TNHH Quản lý Tài sản Kỳ Lân Hòa Bình (Unicorn Hoa Binh) và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Kỳ Lân Quảng Bình (Unicorn Quang Binh) chuyên kinh doanh bất động sản. Các doanh nghiệp này đều có mối liên hệ với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trước đó ngày 10/8, Chứng khoán UP cũng phê duyệt phương án mua gần 2,4 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Hàng hóa Tornado với giá không quá 20.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đầu tư gần 48 tỷ đồng.

Bên chuyển nhượng cổ phần là ông Vũ Khánh Din - thành viên HĐQT độc lập UPSC. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn ngày 10 - 20/07. Được biết, ông Vũ Khánh Din cũng mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán UP tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/06.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán UP lãi sau thuế gần 5,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do phải gánh khoản lỗ của 3 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của UPSC gần 825 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 515 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận.

Tiền và tương đương tiền hơn 153 tỷ đồng, giảm 44%; cho vay gần 81 tỷ đồng, gấp 4,2 lần đầu năm; tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 17 tỷ đồng, gấp 144 lần đầu năm.

Đáng chú ý, vay nợ ngắn hạn của Chứng khoán UP tăng vọt từ gần 9 tỷ đồng lên gần 486 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.