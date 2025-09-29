Chứng khoán UP trình cổ đông phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ

Công ty cổ phần Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 sẽ diễn ra vào sáng 21/10/2025 tại Hà Nội.



Một trong số các nội dung chính sẽ được xem xét tại đại hội đó là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng gấp đôi vốn điều lệ.

Theo đó, UPSC dự kiến chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chứng khoán UP sẽ thu về 320,5 tỷ đồng. Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, năng lực bảo lãnh phát hành...

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, UPSC sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 323,7 tỷ đồng (sau khi hoàn thành chia cổ tức) lên 644,3 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội sắp tới, HĐQT Chứng khoán UP trình cổ đông việc hủy phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Sau khi xem xét lại điều kiện thị trường và nhu cầu đầu tư kinh doanh, HĐQT UPSC trình cổ đông phương án thay thế là phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất và kỳ hạn trái phiếu được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ dùng 50% để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 50% dùng cho vay margin.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán UP trước đó thông báo ngày 1/10/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024. Tỷ lệ thực hiện quyền 25:2, tức cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới.



