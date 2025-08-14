Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?

14-08-2025 - 08:43 AM | Doanh nghiệp

Thời gian gần đây, chứng khoán liên tục xô đổ kỷ lục khiến tài sản các tỷ phú Việt cũng biến động mạnh trên bảng xếp hạng của Forbes.

Cuối phiên giao dịch 13/8, thị trường chứng khoán đảo chiều thành công, giúp chỉ số VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới 1.611,6 điểm. Theo cập nhật của Forbes , tài sản của các tỷ phú Việt cũng có sự thay đổi sau phiên này.

Cụ thể, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 12,1 tỷ USD, tăng 40 triệu USD so với hôm trước. Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 224 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới của Forbes . Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Trong phiên 13/8, VIC tăng 0,43%, đóng cửa ở mức 116.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?- Ảnh 1.

Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?- Ảnh 2.

Tài sản các tỷ phú Việt theo ước tính của Forbes. (Ảnh: chụp màn hình)

Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,3 tỷ USD, tăng nhẹ 8 triệu USD. Trước đó, trong ngày 12/8, tài sản của bà Thảo cũng đã thêm 112 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu VJC và HDB. Bà Phương Thảo hiện xếp thứ 1.181 thế giới, theo danh sách của Forbes .

Xếp thứ 3 trong danh sách tỷ phú USD người Việt là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát. Tài sản của ông Long giảm nhẹ 41 triệu USD, còn 2,8 tỷ USD, xếp thứ 1.383 thế giới. Phiên 13/8, cổ phiếu HPG giảm 1,4%, xuống 28.100 đồng/cổ phiếu.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD, tăng nhẹ 17 triệu USD so với phiên trước. Ông Hồ Hùng Anh hiện xếp thứ 1.514 thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan xếp thứ 2.724 thế giới với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Hiện tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt đạt 22 tỷ USD, tăng 3,3 tỷ USD so với hồi đầu tháng 7.


Theo Bằng Lăng/VTC News

VTCNews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi cùng cá mập' kiếm 45 triệu trong hơn nửa năm

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi cùng cá mập' kiếm 45 triệu trong hơn nửa năm Nổi bật

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview Nổi bật

Động thái trái ngược của bầu Đức và con trai

Động thái trái ngược của bầu Đức và con trai

08:28 , 14/08/2025
Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

07:36 , 14/08/2025
Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

00:04 , 14/08/2025
1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

00:03 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên