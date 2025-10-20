Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới

20-10-2025 - 17:13 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch đầu tuần (20/10), thị trường chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt từ 14h. Cổ phiếu la liệt giảm sàn, 325 mã chìm trong sắc đỏ, trong đó 108 cổ phiếu nằm sàn. VN30-Index giảm hơn 100 điểm, khiến chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tiêu cực nhất thế giới hôm nay.

Mức giảm hôm nay của chỉ số chính là lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán. Lần đầu tiên, VN30-Index giảm hơn 100 điểm. Toàn bộ cổ phiếu rổ VN30 giảm giá, với 13 mã giảm, gồm GVR, MBB, TPB, HDB, MSN, SHB, STB, TCB, VIB, VPB, HPG, SSI, VRE… Thị trường không có yếu tố hỗ trợ nào đủ sức kìm hãm đà giảm của VN-Index

Các mã vốn hóa lớn giảm mạnh cùng thanh khoản cao, 5 cổ phiếu giao dịch trên 2.000 tỷ đồng, trong đó, SSI đứng đầu với hơn 2.778 tỷ đồng. Đến cuối phiên, nhiều mã còn hàng triệu đơn vị dư bán sàn như TPB, HDB, MSN, STB, VPB, SSI, VRE.

Số lượng cổ phiếu giảm sàn cũng áp đảo trong các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… vốn chủ lực thời gian qua. Cổ phiếu bất động sản GEX, CEO, CII, NVL, PDR, DIG, DXG, KBC, KDH, TCH, HDB, NLG, IJC… nằm sàn, trắng bên mua, trong khi bên bán đến cuối phiên còn từ hàng triệu, tới chục triệu đơn vị dư bán sàn.

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới- Ảnh 1.

Cổ phiếu bất động sản la liệt nằm sàn.

NVL còn 19,3 triệu cổ phiếu nằm sàn không khớp lệnh, diễn biến NVL tiêu cực ngay từ sớm, sau thông tin Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến trái phiếu tại Novaland và các công ty liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý. Phiên hôm nay, NVL chỉ khớp lệnh gần 1,1 triệu đơn vị, trong khi bên bán ồ ạt “đua lệnh” thoát hàng.

Kết quả từ cuộc thanh tra chuyên sâu của Thanh tra Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2023 cho thấy, trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023, Novaland và các công ty thành viên đã phát hành tổng cộng 131 mã trái phiếu doanh nghiệp, huy động hơn 67.000 tỷ đồng, trong đó nhiều đơn vị có dấu hiệu sử dụng sai mục đích nguồn vốn.

Kết thúc phiên 20/10, VN-Index giảm 94,76 điểm (5,47%) xuống 1.636,43 điểm. HNX-Index mất 13,09 điểm (4,74%) còn 263,02 điểm. UPCoM-Index giảm 2,36 điểm (2,09%) về 110,31 điểm.

Thanh khoản tăng vọt, giá trị giao dịch HoSE hơn 53.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng mạnh hơn 2.144 tỷ đồng, tập trung vào MSN, CTG, STB, SSI, HPG….

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp Nổi bật

Nhóm cổ phiếu Viettel ngược dòng thị trường bứt phá

Nhóm cổ phiếu Viettel ngược dòng thị trường bứt phá

17:09 , 20/10/2025
Một thế lực bất ngờ tung 1.000 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay gần 95 điểm

Một thế lực bất ngờ tung 1.000 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay gần 95 điểm

17:02 , 20/10/2025
Công ty lớn mà không có CEO, sếp Coteccons "giải mã" mô hình vận hành sau tái cấu trúc

Công ty lớn mà không có CEO, sếp Coteccons “giải mã” mô hình vận hành sau tái cấu trúc

16:37 , 20/10/2025
Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

16:23 , 20/10/2025

