07-11-2025 - 15:45 PM

Chứng khoán Việt Nam làm sao thế?

Toàn bộ thành quả tăng điểm của ba tháng qua đã bị “thổi bay”, đưa VN-Index về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8.

Tốc độ giảm mạnh của VN-Index trong phiên giao dịch cuối tuần khiến giới đầu tư có phần ngỡ ngàng. Lực bán ồ ạt xuất hiện, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ, khiến chỉ số không thể giữ được mốc 1.600 điểm.

Điều đáng chú ý là dù thị trường giảm sâu, thanh khoản vẫn ở mức thấp, giao dịch ảm đạm khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index giảm hơn 43 điểm (-2,65%) xuống còn 1.599 điểm. Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường với hơn 523 mã giảm giá. Như vậy, toàn bộ thành quả tăng điểm của ba tháng qua đã bị “thổi bay”, đưa VN-Index về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Tính từ đỉnh chỉ số đã mất hơn 160 điểm.

Lý giải về nhịp giảm mạnh này, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng có nhiều nguyên nhân cùng tác động.

Thứ nhất là áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể sau giai đoạn tăng mạnh. Bên cạnh đó, đà giảm sâu của thị trường chứng khoán Mỹ cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước, trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường suy yếu. Nhiều phiên gần đây, thanh khoản liên tục ở mức thấp phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước hàng loạt biến số.

“Tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng về bảo toàn lợi nhuận hơn là mở vị thế mới. Trong bối cảnh đó, chỉ cần một tín hiệu tiêu cực nhỏ cũng đủ kích hoạt làn sóng bán mạnh, nhất là khi nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu, kéo theo hiệu ứng lan tỏa toàn thị trường. Áp lực call margin xuất hiện vào cuối phiên càng khiến đà giảm thêm mạnh”, ông Minh nhận định.

Bên cạnh đó, dư nợ margin hiện ước đạt khoảng 370.000 tỷ đồng, cao kỷ lục cũng góp phần gây áp lực lên thị trường trong các nhịp điều chỉnh. Thực tế, đòn bẩy margin là công cụ được ví như 'con dao hai lưỡi', một phần có thể giúp gia tăng lợi nhuận thu về tuy nhiên cũng khiến nhà đầu tư gặp rủi ro nhiều hơn trong những nhịp chỉnh mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong nước. Sau phiên mua ròng ngắn ngủi, nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng quay lại trạng thái bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần khiến đà giảm thêm sâu.

Thị trường hiện cũng đang bước vào giai đoạn “trống thông tin”. Những yếu tố hỗ trợ như kết quả kinh doanh quý III khả quan, kỳ vọng nâng hạng thị trường hay khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất đều đã được phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu, góp phần kích hoạt làn sóng chốt lời của dòng tiền thông minh.

Với việc VN-Index thủng ngưỡng 1.600 điểm, chuyên gia Yuanta cho rằng chỉ số có thể lùi về vùng 1.525 điểm để tìm lại điểm cân bằng. Thị trường đang bước vào vùng rủi ro cao, song điểm sáng là mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ sớm ổn định và ngừng rơi.

Vị chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên đưa tỷ lệ margin về mức an toàn, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn biến động. Với những nhà đầu tư sử dụng vốn tự có, không nên bán tháo trong hoảng loạn, thay vào đó nên quan sát thêm các tín hiệu ổn định của thị trường trước khi hành động.

Mai Chi

chứng khoán

