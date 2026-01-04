Chứng khoán Việt Nam mất bao lâu để hồi phục sau những cú sốc?

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại có quy mô tài sản quản lý 990 triệu EUR (30.000 tỷ đồng) mới đây đã đưa ra nhận định về quá trình hồi phục sau những cú sốc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, trong 5 năm qua, chứng khoán Việt Nam đã nhiều lần giảm mạnh trong thời gian ngắn, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi sau những cú sốc thị trường chứng khoán này.

Quỹ ngoại đã tổng hợp các sự kiện thị trường từ năm 2020–2026. Các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự thời gian, gồm (1) Sự bùng phát dịch COVID; (2) Vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan; (3) Ngân hàng Nhà nước thắt chặt thị trường tiền tệ; (4) Việc công bố biểu thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và; (5) Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Pyn Elite Fund nhắc lại việc ông Trump tuyên bố rằng hàng hóa của Việt Nam sẽ chịu thuế 46% tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm ngoái, khiến thị trường chứng khoán giảm gần 10% trong hai tuần. Thời gian phục hồi từ đợt giảm giá cũng tương tự, hai tuần.

Hiện tại, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán Việt Nam, khiến thị trường giảm khoảng 15% trong ba tuần. Thị trường chứng khoán đã cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Pyn Elite Fund cho rằng, những tuyên bố của ông Trump thời gian gần đây khá trái chiều, nhưng có thể thấy nỗlực chấm dứt cuộc chiến nhanh chóng.

“ Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi khá nhanh sau đợt giảm giá này. Tuy nhiên, vẫn còn rủi ro cuộc chiến kéo dài, dẫn đến khủng hoảng năng lượng và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu ” , quỹ ngoại đưa ra nhận định.

Trước đó, trong thư gửi nhà đầu tư hồi giữa tháng 3, ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức thấp với hệ số P/E của VN-Index dự phóng vào năm 2027 là 10,4. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết, khi các dự án cơ sở hạ tầng nhà nước kích thích nhu cầu trong nước và đẩy nhanh đầu tư của khu vực tư nhân.

“Những ngày thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh và giá cổ phiếu giảm do bầu không khí bất ổn gây ra trông có vẻ khó chịu, nhưng chúng cũng tạo ra cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư. Chúng tôi đã có thể thu hồi lợi nhuận từ các tài sản giữ giá tốt và thay thế chúng bằng các tài sản bị ảnh hưởng nặng nề hoặc các cổ phiếu hiện đang ở vị thế hấp dẫn trong những tháng tới” , ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới sẽ được hỗ trợ bởi câu chuyện nâng hạng. FTSE Russell sẽ công bố kết quả rà soát vào đầu tháng 4 tới đây. Nhiều tổ chức lớn cho rằng xác suất để Việt Nam vượt qua bài “test” lần này gần như là 100% và sẽ chính thức được thêm vào các chỉ số của FTSE từ tháng 09/2026. Khi đó, hàng tỷ USD từ các quỹ ngoại sẽ đổ vào thị trường, tạo ra một làn sóng tăng trưởng mới.