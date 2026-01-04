Một cổ phiếu chứng khoán bật tăng trần sau khi công bố kế hoạch lãi kỷ lục

Đóng cửa phiên 31/3, cổ phiếu BSI của Chứng khoán BIDV (BSC) tăng kịch trần lên mức 36.350 đồng/cp với hơn 200.000 đơn vị dư mua giá trần.

Đáng chú ý, BSI bật tăng trong bối cảnh thị giá đã lùi về vùng đáy thấp nhất trong khoảng 3 năm, qua đó kích hoạt dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu này vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng giá hồi đầu năm.

Không chỉ riêng BSI, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt khởi sắc trong phiên cuối tháng 3. Nhiều mã như VDS, CTS, TVS, BVS, AGR, MBS… tăng từ 2% đến gần 4%, trong khi FTS cũng “nhuộm tím”, góp phần kéo cả nhóm bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu.

Mới đây, BSC vừa công bố các tờ trình chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/4 tại Hà Nội.

Theo đó, BSC lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục 700 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2025. Đồng thời, công ty kỳ vọng duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức an toàn cao, từ 260% trở lên.

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2026 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, BSC dự kiến phát hành hơn 24,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty. Tỷ lệ chi trả là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính doanh phiệp phải chi khoảng 245 tỷ đồng để hoàn thành đợt chi trả cổ tức này.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BSC dự kiến tăng từ 2.454 tỷ đồng lên gần 2.699 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ bầu mới 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách đề cử 5 thành viên HĐQT gồm 3 thành viên của nhiệm kỳ trước là Chủ tịch Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngô Duy Viễn và Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Chung Jae Hoon. 2 thành viên mới được đề cử là bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh hiện là Phó Giám đốc Ban kế hoạch BIDV và ông Choi Young Soo hiện là Giám đốc Khối Đầu tư vốn cổ phần tư nhân Toàn cầu, Công ty Chứng khoán Hana (Hàn Quốc).

Danh sách đề cử Ban Kiểm soát gồm 2 thành viên nhiệm kỳ trước là Trưởng ban Phạm Thanh Thủy, thành viên Cho Sung Jae và thành viên mới là bà Vũ Minh Châu.

Trước đó, kết thúc năm 2025, BSC mang về hơn 2.097 tỷ đồng doanh thu hoạt động, cao gấp 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2024. Lãi trước thuế của công ty đạt 616 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, vượt 10% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 16.628 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 9.338 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 5.528 tỷ đồng.