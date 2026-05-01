Chứng khoán VIX triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Công ty CP Chứng khoán VIX (MCK: VIX) đã công bố Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày 27/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Chứng khoán VIX.

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 6/2026; địa điểm tại TP.Hà Nội. Đại hội dự kiến thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2026, VIX đã thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tới tháng 6/2026 để tổ chức đại hội trên vốn mới sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Chứng khoán VIX chào bán gần 918,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 10:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua 6 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 20/4, VIX đã hoàn tất phân phối gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Trong đó, 886,3 triệu cổ phiếu được phân bổ cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng; còn 32,5 triệu cổ phiếu còn dư được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, VIX thu về 11.026,2 tỷ đồng. Trong đó, 5.013 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 5.013 tỷ đồng để cho vay ký quỹ; 1.000 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý II/2026, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Hoàn tất đợt chào bán, VIX tăng vốn điều lệ từ 15.314 tỷ đồng lên gần 24.503 tỷ đồng.