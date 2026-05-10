Góc nhìn chuyên gia: VN-Index khó tăng bền vững nếu không có một nhịp chỉnh lành mạnh trước

VN-Index ghi nhận tuần phục hồi thứ 7 liên tiếp, đồng thời chỉ số đã chính lập đỉnh lịch sử mới. VN-Index kết tuần quanh mức 1.915,37 điểm, tăng 3,3% so với thứ Sáu liền trước. Dù vậy, khối ngoại lại là điểm trừ lớn khi bán ròng mạnh xuyên suốt những phiên giao dịch đầu tháng 5. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.158 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó chịu áp lực bán ròng lớn nhất là FPT, ACB, HPG. Ở chiều ngược lại, MSN được ưu tiên mua ròng bên cạnh POW, GEX.

Các chuyên gia, công ty chứng khoán cho rằng thị trường sẽ xuất hiện giằng co tại vùng đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế mua đuổi, giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu hút tiền ngắn hạn.

Nhận định về tuần 04–08/05, ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích chứng khoán Pinetree đánh giá tuần qua VN-Index vượt 1.900 điểm và tiệm cận đỉnh lịch sử 1.918 điểm, nhưng thực ra đa số nhà đầu tư đang trải qua cảm giác "xanh vỏ đỏ lòng" khá khó chịu.

Bản chất của đợt tăng này không phải do dòng tiền vào thị trường mạnh lên mà là do thị trường tự kéo điểm bằng nhóm Vingroup - VIC và VHM liên tục đóng vai trò đầu tàu trong các phiên bứt phá, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại đứng yên hoặc giảm nhẹ. Nhà đầu tư càng sợ không dám giải ngân khiến thanh khoản thấp, chỉ cần một lực mua tập trung vào vài cổ phiếu trụ là đủ để đẩy chỉ số lên mà không cần sự tham gia của thị trường rộng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong suốt tuần qua bất chap câu chuyện nâng hạng FTSE vẫn đang là chủ đề nóng.

Bối cảnh vĩ mô thế giới tuần này là yếu tố quan trọng giải thích cho nhịp tăng của VN-Index. Khi đàm phán Mỹ–Iran có bước tiến tích cực - hai bên được cho là đang tiến gần thỏa thuận ngừng bắn và Mỹ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz - nỗi lo về khủng hoảng năng lượng toàn cầu hạ nhiệt đáng kể, kéo giá dầu xuống còn dưới 100 USD/thùng. Chứng khoán Mỹ theo đó giữ vững trên 7.000 điểm, tâm lý thị trường thế giới tích cực trở lại và VNIndex cũng hưởng lợi theo đà này. Tuy nhiên, nhóm dầu khí và hóa chất trong nước lại chịu áp lực điều chỉnh khi câu chuyện hưởng lợi giá dầu bắt đầu phai nhạt.

Về xu hướng tuần tới, chuyên gia Pinetree cho rằng tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. VN-Index lình xình quanh vùng đỉnh 1.880-1.920, không có động lực đủ mạnh để bứt phá nhưng cũng khó giảm sâu khi lực mua bắt đáy vẫn còn. Tháng 5 vốn là giai đoạn trống thông tin - mùa kết quả kinh doanh quý 1 và mùa họp cổ đông đã qua, chưa có thông tin mới nào đủ lớn để dẫn dắt thị trường- nên chỉ số sẽ nhạy cảm và giật theo từng diễn biến đàm phán Mỹ–Iran từng ngày. Nếu hai bên đạt thỏa thuận thì giá dầu lao dốc kéo nhóm dầu khí xuống; còn nếu đàm phán đổ vỡ thì áp lực lạm phát quay lại đè tâm lý toàn thị trường. Dù kịch bản nào thì đây cũng không phải thời điểm để giải ngân mạnh tay.

Nhìn xa hơn, VN-Index khó tăng bền vững nếu không có nhịp điều chỉnh lành mạnh trước. Thực tế nếu nhóm Vingroup dừng kéo hoặc đảo chiều, VN-Index sẽ lộ ra bức tranh kém tích cực hơn nhiều so với những gì điểm số đang phản ánh. Khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng bán - nếu đà bán ròng kéo dài thêm, áp lực lên tâm lý thị trường sẽ ngày càng lớn.

Theo ông Phong, chiến lược hợp lý lúc này là kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh, phân bổ một phần vào cổ phiếu trụ để đi theo đà thị trường, phần còn lại tập trung vào cổ phiếu có câu chuyện riêng và nền tảng cơ bản rõ ràng. Không nên mua đuổi ở vùng đỉnh lịch sử - bảo toàn vốn quan trọng hơn tối đa lợi nhuận ngắn hạn lúc này.

Còn theo Chứng khoán Asean, VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó thanh khoản cải thiện so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần tích cực của nhà đầu tư. Chứng khoán Asean đánh giá chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng.

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026.

Quan điểm của nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank thì đánh giá chỉ sô chính vẫn đang vận động tốt tại vùng đỉnh với những phiên tăng giảm đan xen và sự phân hóa giữa các nhóm ngành, thêm vào đó, việc thanh khoản dần gia tăng trở lại các phiên gần đây cho thấy sự kì vọng của nhà đầu tư đang quay trở lại.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu, cân nhắc giải ngân trong những nhịp rung lắc của thị trường, ưu tiên những cổ phiếu giữ vững được vùng hỗ trợ, hoặc đang thu hút dòng tiền thuộc các nhóm ngành như Ngân Hàng, Bán lẻ và Thép