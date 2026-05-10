Giá vàng bạc bật tăng mạnh, chuyên gia dự báo dư địa tăng chưa kết thúc

Ngày 9/5, giá vàng thế giới giao dịch trên mốc 4.700 USD/ounce, trong khi giá bạc giao dịch trên mốc 80 USD/ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng gần 15% kể từ mức đáy cuối tháng 3, còn bạc phục hồi mạnh mẽ hơn với mức tăng hơn 30%, gấp đôi so với mức tăng của vàng. Các chuyên gia cũng như các tổ chức tài chính lớn giữ quan điểm cho rằng dư địa tăng của vàng và bạc chưa kết thúc.

Đà tăng của giá vàng, giá bạc được tiếp sức bởi nhiều thông tin, tín hiệu cho thấy xung đột Trung Đông có thể được khép lại, hoạt động thương mại tại eo biển Hormuz được mở cửa và nền kinh tế Mỹ đang chậm lại khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến các kim loại quý này như một kênh trú ẩn an toàn.

Theo ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì, cuộc chiến tại Trung Đông có thể được khép lại, đồng thời khôi phục hoạt động thương mại với eo biển Hormuz được mở cửa, giá vàng tiến tới mốc 5.000 USD/ounce. “Thị trường hiện chỉ đang theo dõi tình hình Trung Đông, cũng như hướng đi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cân nhắc”, ông Bob Haberkorn nói.

Một số chuyên gia cũng cho rằng, nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sớm được bình thường hóa, áp lực lạm phát từ giá năng lượng sẽ hạ nhiệt đáng kể. Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ cũng đang xuất hiện dấu hiệu chững lại, Fed có thể sẽ có thêm dư địa để cân nhắc lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân Mỹ do ADP công bố mới đây cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, thấp hơn mức kỳ vọng 118.000 việc làm của thị trường. Dù vậy, con số này vẫn cải thiện đáng kể so với mức 61.000 việc làm của tháng 3.

Ngay sau số liệu ADP, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,3%/năm, đồng USD suy yếu xuống vùng 98 điểm, khi giới đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Trong khi đó, ở diễn biến khác, dữ liệu cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua thêm vàng tháng thứ 18 liên tiếp trong tháng 4.

Giá vàng tăng mạnh vẫn cách xa đỉnh lịch sử từng được ghi nhận vào cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính giữ quan điểm dư địa tăng của vàng chưa kết thúc. Báo cáo mới đây, bà Amy Gower, chiến lược gia kim loại và khai khoáng của ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) tiếp tục giữ quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng có thể lên quanh 5.200 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn khoảng 10% so với mặt bằng hiện tại.

Cũng theo bà Gower, vàng hiện đặc biệt nhạy cảm với biến động của lợi suất thực và tín hiệu chính sách từ Fed. Nếu kỳ vọng hạ lãi suất quay trở lại, dòng tiền từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp tục chảy mạnh vào kim loại quý.

Trong báo cáo cuối tháng 4 vừa qua, Hội đồng vàng thế giới (World Gold Council) cũng đưa ra báo cáo "Xu hướng nhu cầu vàng" quý I/2026, cho thấy, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đạt hơn 1.200 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng hơn 244 tấn chỉ trong quý I. Nhu cầu đầu tư vàng miếng, xu vàng tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, trong đó nhu cầu chủ yếu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Việc nhu cầu ổn định, dòng dịch chuyển kim loại quý ra khỏi nước Mỹ càng cho thấy tín hiệu cho một xu hướng: “Phi Đô la hóa” càng rõ ràng, khi Mỹ hiện tại đang là nguyên nhân gây ra bất ổn trên toàn cầu. Đặc biệt, với sự thiếu nhất quán và ổn định của người đứng đầu Nhà Trắng, thế giới đang tìm đến những loại tài sản có tính ổn định hơn như vàng và bạc.

Với việc tạo đáy, đi ngang tích lũy kéo dài hơn 1 tháng qua của vàng và bạc, thị trường kim loại quý toàn cầu đang cho thấy sự ổn định và vững chắc hơn sau đợt tăng nóng cuối năm 2025 vừa qua. Cùng với việc giá năng lượng tiếp tục neo cao, rủi ro lạm phát sẽ một lần nữa giúp vai trò trú ẩn của vàng và bạc lên ngôi.

Đi cùng với đó, nhu cầu bạc trong công nghiệp có thể tiếp tục gia tăng khi cuộc “cách mạng” trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một khoảng trống mới mà nguồn cung bạc hiện tại chưa thể đáp ứng.

Cùng đà tăng của giá vàng bạc thế giới, ngày 9/5, vàng miếng SJC niêm yết giá mua vào, bán ra lần lượt 164,5-167,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào, bán ra lần lượt 164,5-167,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ thấp hơn, lần lượt niêm yết giá mua vào, bán ra là 164,3-167,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi, giá bạc thỏi Phú Quý niêm yết giá mua vào bán ra lần lượt 80,986-83,493 triệu đồng/kg.