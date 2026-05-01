Về Bộ Công an, Chủ tịch và Tổng Giám đốc FPT Telecom được phong cấp thượng tá

An Thái | 10-05-2026 - 00:26 AM | Thị trường chứng khoán

Tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ngày 08/5/2026, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong CAND đối với 02 đồng chí lãnh đạo Công ty FPT Telecom.

Dự, chủ trì Lễ công bố, có đồng chí Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng dự có đồng chí Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL); Lãnh đạo Công ty FPT Telecom.

Căn cứ quyết định của Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đồng chí được tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong CAND là Đồng chí Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom được phong cấp bậc hàm thượng tá, Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty FPT Telecom được phong cấp bậc hàm thượng tá, bố trí công tác với vị trí chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Việc công bố các Quyết định tuyển dụng và phong hàm đối với 02 đồng chí là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của Lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí; đồng thời là bước kiện toàn tổ chức cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ ưu tú phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Phó Cục trưởng Triệu Mạnh Tùng đề nghị trên cương vị là lãnh đạo Công ty FPT Telecom, các đồng chí tiếp tục phát huy các phẩm chất quản lý, chỉ đạo, tiếp tục phát triển FPT Telecom nói riêng và xây dựng Tổng công ty GTEL trở thành doanh nghiệp công nghệ - viễn thông hàng đầu của Bộ Công an và của đất nước, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

An Thái

