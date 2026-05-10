Nhóm cổ đông Âu Lạc tăng sở lên 6% vốn tại ACB

Mới đây, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng sở hữu từ hơn 109,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,14%) lên hơn gần 118,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,3%).

Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là ái nữ của của bà Ngô Thu Thúy- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Ảnh minh họa

Các cá nhân và tổ chức liên quan khác bao gồm ông Nguyễn Đức Hinh- chồng bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny- con trai vợ chồng Chủ tịch Âu Lạc cùng một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương và Công ty Cổ phần ICON cũng đang nắm giữ tổng cộng hơn 190,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,7% vốn.

Như vậy, sau giao dịch nêu trên của bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, nhóm cổ đông Âu Lạc đang nắm giữ gần 308,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương sở hữu 6% vốn điều lệ của ACB.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra sáng ngày 9/4/2026 tại TP.HCM, lãnh đạo ACB đã thông tin về nhóm cổ đông Âu Lạc.

Cụ thể, ngân hàng cho biết nhóm này đã có hơn 20 năm đồng hành với ngân hàng. ACB kỳ vọng cổ đông lớn này sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 6.989,2 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt gần 4.320,4 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ACB tăng hơn 5.050,6 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn hơn 1,03 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng gần 701.211,8 tỷ đồng, chiếm 68% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 932.149,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 569.109,6 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng nợ.



