Chứng khoán Xuân Thiện đón tin vui

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Chứng khoán Xuân Thiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

UBCKNN cũng yêu cầu XTSC trong quá trình cung cấp dịch vụ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện để phù hợp với định hướng xây dựng, quảng bá thương hiệu và chiến lược hoạt động, phát triển của công ty.

Theo Báo cáo quản trị năm 2025 của XTSC, tính đến ngày 31/12/2025, ông Nguyễn Văn Thiện- Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, nắm giữ gần 36,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,65% vốn công ty chứng khoán này.

Ngoài ra, Chứng khoán Xuân Thiện còn có 2 cổ đông cá nhân lớn khác là bà Thái Kiều Hương (9,88%) và ông Nguyễn Tấn Dũng (20%). Bà Thái Kiều Hương hiện đang là Thành viên HĐQT XTSC; đồng thời đảm nhiệm chức vụ Giám đốc đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn Xuân Thiện.

Đầu tháng 1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã chính thức chấp thuận Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của VNX.

Đến ngày 13/1/2026, XTSC nhận được quyết định chấp thuận kết nói giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

