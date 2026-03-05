Chứng khoán Hàn Quốc bật tăng 12% ngay đầu phiên sau cú rơi lịch sử

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hồi phục mạnh mẽ vào đầu phiên giao dịch ngày 5/3 khi chỉ số Kospi tăng hơn 12%, theo dữ liệu của LSEG. Cùng chiều, chỉ số Kosdaq, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng hơn 11%.

Tính đến 9h15p ngày 5/3 (giờ Việt Nam), Kospi thu hẹp đà tăng còn khoảng 10,2%.

Trước đó, Kospi đã giảm tới 12% trong ngày 4/3, ghi nhận phiên giảm lớn nhất lịch sử khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang và giá dầu tăng vọt. Thậm chí, mức giảm lớn khiến cơ chế ngắt mạch tự động có thời điểm được kích hoạt, khiến thị trường tạm ngừng giao dịch trong vòng 20 phút.

Xung đột giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô tăng vọt có thể gây ra rủi ro lạm phát lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc, thậm chí đẩy cao chi phí sản xuất hàng hóa xuất khẩu của nước này. Bởi Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ tư thế giới và 70% lượng dầu mà nước này nhập khẩu đến từ Trung Đông.

Ngoài ra, sự xáo trộn trong hoạt động vận tải biển toàn cầu khi eo biển Hormuz bị Iran đóng cửa cũng có thể mang tới những thách thức đối với lĩnh vực xuất khẩu của Hàn Quốc.

Trưởng nghiên cứu chứng khoán châu Á của công ty Morningstar, ông Lorraine Tan, nhận xét rằng: “Mức giảm mạnh của chỉ số Kospi chủ yếu do sự tập trung quá mức của xu hướng tăng vào một số ít cổ phiếu trên thị trường”. Theo dữ liệu của Morningstar, Samsung và SK Hynix chiếm tỷ trọng vốn hóa khoảng 50% trong Kospi.

Một nguyên nhân khác, theo ông Tan là do chứng khoán Hàn Quốc đã tăng nóng trong một thời gian dài, nhà đầu tư có tâm lý muốn hiện thực hóa lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh rủi ro tăng cao như hiện nay.

Thị trường Hàn Quốc đã có một năm 2025 tăng trưởng bùng nổ với mức tăng hơn 75%. Xu hướng tăng đã kéo dài sang đầu năm nay, đưa chỉ số Kospi liên tiếp đạt những mức cao kỷ lục mới nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu chip - những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip lớn tăng mạnh trên toàn cầu.

Không chỉ có thị trường Hàn Quốc hồi phục, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng trong phiên thứ Năm sau nhiều ngày giảm sâu, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ đà tăng của Phố Wall trong đêm trước và lo ngại về giá dầu tăng mạnh dần hạ nhiệt. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa tăng 0,38%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4% sau khi giảm 3% trong phiên trước.