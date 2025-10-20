Chứng khoán Xuân Thiện mới chào bán 40% lượng cổ phiếu, báo lỗ quý III/2025

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa có thông qua kết quả chào bán và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.



Cụ thể, XTSC tiến hành chào bán 135 triệu cổ phiếu (gấp 10 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 1:10, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu

Tính đến ngày 15/10/2025, công ty mới phân phối được hơn 54 triệu cổ phiếu (chiếm hơn 40% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Còn 80,96 triệu cổ phiếu (chiếm 59,97% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán) chưa được phân phối hết sẽ tiếp tục được chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 14 nhà đầu tư.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua số cổ phiếu trên từ 17/10 đến 7/11/2025. 80,96 triệu cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Trong danh sách 14 nhà đầu tư, bà Thái Kiều Hương - Thành viên HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện được mua nhiều nhất với 13,33 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện được phân phối 7 triệu cổ phiếu; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc XTSC Hồ Ngọc Bạch được phân phối hơn 6 triệu cổ phiếu...

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Xuân Thiện sẽ tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên mức 1.485 tỷ đồng. Với 1.350 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, công ty dự kiến bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh như sau:

Đây là 1 trong 2 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Về phương án còn lại, Chứng khoán Xuân Thiện còn dự kiến chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, theo Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/9 mới đây cho biết đã dừng xem xét hồ sơ chào bán, do HĐQT XTSC đã thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2025, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận hơn 536 triệu đồng doanh thu hoạt động, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn bộ doanh thu tới từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Chi phí hoạt động ghi nhận gần 754 triệu đồng, thêm vào đó là gần 3,6 tỷ đồng chi phí quản lý.

Kết quả, Chứng khoán Xuân Thiện báo lỗ trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi hơn 134 triệu đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế hơn 2,6 tỷ đồng.



