Chứng sĩ: Có những ngày chỉ thở thôi cũng mệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới bằng một cú "đạp" không mấy khả quan với áp lực bán chiếm ưu thế. VN-Index giảm 48,37 điểm và lùi về mốc 1.790,53 điểm. Đà điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành mang tính dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và bất động sản. Yếu tố thanh khoản và dòng tiền cũng gặp thử thách khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, tạo thêm áp lực gần 700 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Sự suy giảm của thị trường trong nước không diễn ra độc lập mà có sự đồng thuận với bức tranh chung của thị trường tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tâm lý dòng tiền toàn cầu đang phản ánh sự thận trọng trước những diễn biến địa chính trị mới tại Trung Đông. Căng thẳng giữa Iran và Israel làm gia tăng e ngại về tính ổn định của các nỗ lực ngoại giao. Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu toàn cầu cũng đang trong nhịp đánh giá lại rủi ro sau đợt chốt lời cổ phiếu công nghệ diễn ra vào tuần trước.

Rộng hơn, nếu so sánh với mốc 1.784,49 điểm vào phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, VN-Index gần như đã thu hẹp toàn bộ đà tăng trưởng tích lũy trong hơn 6 tháng qua.

Đà giảm mạnh và lan rộn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất danh mục của nhà đầu tư. Trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn đầu tư, diễn biến của phiên đầu tuần đã tạo ra nhiều luồng ý kiến đa chiều. Việc các cổ phiếu trong danh mục đồng loạt giảm điểm khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân mang tâm lý e ngại và khá "mệt mỏi".

Những phiên giảm sâu không chỉ bào mòn tài khoản mà còn thử thách tâm lý nhà đầu tư. Trên các diễn đàn chứng khoán, không ít người lựa chọn tạm rời xa bảng điện với tâm thế "mắt không thấy, tim không đau", hạn chế theo dõi tài khoản để tránh cảm giác sốt ruột khi danh mục liên tục đỏ lửa.

Nhiều nhà đầu tư khác lại rơi vào trạng thái lưỡng lự. "Cổ phiếu đang nắm giữ thì giảm la liệt, còn chút tiền mặt mà vẫn chưa dám giải ngân", một tài khoản chia sẻ. Sự bối rối không chỉ xuất hiện trong phạm vi thị trường chứng khoán mà còn lan sang các kênh đầu tư khác. Khi vàng, chứng khoán, tiền số hay bất động sản cùng điều chỉnh, câu hỏi được nhắc đến nhiều là: "Nếu bắt đáy, nên xuống tiền ở đâu?"

Ở góc nhìn thận trọng hơn, một bộ phận nhà đầu tư lựa chọn ưu tiên bảo toàn vốn. Khi VN-Index gần như đánh rơi mọi nỗ lực suốt nhiều tháng và về đúng vạch xuất phát của những ngày đầu năm, việc giữ cho tài khoản không thâm lẹm hay may mắn còn sót lại chút lãi mỏng bỗng trở thành một "chiến tích" xuất sắc hơn cả thị trường chung.

Dẫu vậy, sự bi quan chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Mỗi nhịp điều chỉnh mạnh cũng là lúc những dòng tiền chờ đợi cơ hội bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Thay vì tập trung vào biến động ngắn hạn, một số nhà đầu tư tranh thủ rà soát lại danh mục, đánh giá lại triển vọng doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hấp dẫn hơn.

Những bình luận như "Tham lam hay sợ hãi đây?", "Đỏ không mua, xanh lấy gì bán?" hay "Cơ hội thường xuất hiện khi đám đông lo lắng nhất" phần nào cho thấy tâm lý thị trường đang ở trạng thái giằng co. Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát, lượng tiền chờ cơ hội giải ngân dường như chưa hề biến mất, chỉ đang kiên nhẫn tìm kiếm một điểm vào đủ thuyết phục.

Công ty chứng khoán truy trì quan điểm tích cực, VN-Index đạt 2.120 điểm vào cuối năm

Khác với những biến động tâm lý ngắn hạn của dòng tiền cá nhân, các công ty chứng khoán vẫn duy trì đánh giá tương đối ổn định về triển vọng từ nay đến cuối năm.

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, SSI Research tiếp tục giữ nguyên quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm. Mức dự phóng này dựa trên sự cân bằng giữa các yếu tố hỗ trợ từ nền tảng vĩ mô, động lực cấu trúc với những trở lực ngắn hạn đến từ thanh khoản thắt chặt và các biến số về lãi suất.

Giới phân tích cho rằng, dù xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng doanh nghiệp, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm. Việc chỉ số hướng lên các vùng điểm số cao hơn nên được nhìn nhận như một kịch bản trung hạn vắt sang năm 2027. Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ nới lỏng của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là dòng tiền gắn với chu kỳ nâng hạng thị trường.

Theo SSI, VN-Index hiện giao dịch tại mức P/E dự phóng khoảng 13x, tương đối sát với bình quân 5 năm. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn, ở khoảng 10,3x. Điều này cho thấy cơ hội vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục xoay vòng trong thị trường thay vì rút ra khỏi thị trường.