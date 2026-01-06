Chung tiền mở quán cà phê, đang bán ổn thì chủ đòi mặt bằng: Cặp bạn thân quyết chi hơn 18 tỷ làm 1 việc không ngờ!

Câu chuyện kinh doanh trong ngành F&B của Isreal Adeyanju và người bạn thân Osei-Afriyie từng khiến cộng đồng các nhà khởi nghiệp ở New Jersey (Mỹ) xôn xao.

Năm 2023, 2 người bạn này quyết hùn tiền mở quán cà phê mang tên KO, ban đầu là vì tình yêu với món đồ uống này. Sau đó, tiệm cà phê của 2 chàng trai này nhanh chóng trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng.

Quán cà phê của Adeyanju và Osei (Ảnh: BI)

Khi quán chính thức mở cửa vào năm 2023, Adeyanju thuê mặt bằng với mức giá 1.400 USD/tháng(khoảng 35 triệu đồng). Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra khi tòa nhà rộng 3.600m2 - nơi quán cà phê đang hoạt động, bất ngờ bị chủ nhà thu hồi vì mục đích rao bán. Trước nguy cơ phải chuyển địa điểm, hoặc nếu ở lại thì tiền thuê có thể tăng cao bất cứ lúc nào, Adeyanju cùng người bạn thân kiêm đồng sáng lập quán, đã đưa ra một quyết định táo bạo: Mua lại cả tòa nhà.

Với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư, 2 người đã mua được bất động sản này với giá 740.000 USD (khoảng 18,5 tỷ đồng). Trong cấu trúc sở hữu, Adeyanju và Osei-Afriyie nắm giữ 85% cổ phần, 15% còn lại thuộc về các nhà đầu tư bên ngoài. Theo Adeyanju, một trong những lý do quan trọng nhất khiến họ quyết định xuống tiền mua lại cả tòa nhà là vì không muốn đối mặt với nguy cơ bị tăng giá thuê mặt bằng.

Thực tế tại New Jersey cho thấy không ít quán cà phê nhỏ đã phải đóng cửa chỉ vì tiền thuê mặt bằng bị tăng gấp đôi trong thời gian ngắn.

Sau khi trở thành đồng sở hữu tòa nhà 4 tầng, từ năm 2024, tình hình kinh doanh của Adeyanju và Osei trộm vía thuận lợi hơn hẳn. Họ không chỉ ổn định hoạt động quán cà phê, mà còn có thêm một nguồn thu phụ khác từ việc cho thuê 3 căn phòng cùng tòa nhà. Thông qua nền tảng Airbnb, các căn hộ này đã mang về hơn 100.000 USD doanh thu (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Khoản tiền này đóng vai trò quan trọng trong việc chi trả khoản vay mua nhà, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho cả hai. Adeyanju cho rằng nguồn thu từ Airbnb không nhằm mục tiêu làm giàu nhanh chóng, mà là để duy trì hoạt động kinh doanh, bảo toàn tài sản và từng bước tích lũy giá trị lâu dài.

3 điều cần lưu tâm khi mua nhà với bạn thân

Từ chính trải nghiệm của mình, Adeyanju cho rằng đầu tư bất động sản cùng một người bạn thân có thể giúp giảm bớt cảm giác rủi ro, đặc biệt với những tài sản phức tạp như mô hình vừa kinh doanh vừa ở.

Việc mua một tòa nhà đa công năng thường đòi hỏi số vốn lớn, thủ tục pháp lý rườm rà và không ít rắc rối phát sinh trong quá trình vận hành. Khi có một người đồng hành đáng tin cậy, áp lực tâm lý cũng được san sẻ đáng kể. Biết rằng nếu có sự cố xảy ra, vẫn có người cùng gánh vác, khiến cả hai sẵn sàng chấp nhận những bước đi mạo hiểm hơn.

Adeyanju (bên trái) và Osei (bên phải) (Ảnh: BI)

Tuy nhiên, theo Adeyanju, sự tin tưởng thôi là chưa đủ.

Thứ nhất : Rõ ràng, minh bạc dòng tiền đầu tư. Ngay từ đầu, cả hai đã thống nhất một kế hoạch rõ ràng cho việc chi trả chi phí. Khi mua tòa nhà, họ mở một thẻ tín dụng lãi suất 0% để trang trải chi phí cải tạo ban đầu, đồng thời dùng chính thẻ này cho các khoản bảo trì phát sinh sau đó. Dần dần, khi dòng tiền ổn định hơn, họ sử dụng quỹ dự phòng để thanh toán chi phí, thay vì phải bỏ tiền túi cá nhân.

Thứ hai : Rạch ròi về trách nhiệm cũng như quyền lợi của mỗi người. Ban đầu, cả hai cùng quản lý việc cho thuê các căn hộ. Tuy nhiên, sau khoảng nửa năm, Adeyanju đảm nhận phần lớn công việc vận hành hằng ngày vì lịch trình linh hoạt hơn. Để đảm bảo công bằng, hai người đã thống nhất lại cơ chế bù đắp công sức, thông qua phí quản lý hoặc cách tính thù lao phù hợp với lượng “chất xám và mồ hôi” bỏ ra. Theo Adeyanju, việc làm rõ kỳ vọng và trách nhiệm ngay từ đầu giúp mọi thứ vận hành trơn tru, tránh cảm giác thiệt thòi hay mâu thuẫn ngầm.

Thứ 3 và cũng là điều quan trọng nhất : Phải có chung tầm nhìn dài hạn. Adeyanju và Osei đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi về mục tiêu cá nhân của mỗi người, cũng như vai trò của tòa nhà này trong kế hoạch tương lai. Với cả hai, đây không chỉ là một khoản đầu tư đơn thuần trong danh mục tài sản, mà còn là “lá chắn” bảo vệ sự ổn định lâu dài của quán cà phê mà họ dày công gây dựng. Trước khi ký hợp đồng mua bán, họ đã tính đến mọi kịch bản, từ việc chia chi phí, quản lý sửa chữa, cho tới phương án bán tài sản nếu cần thiết.

Hiện tại, Adeyanju và Osei chưa có ý định bán tòa nhà trong tương lai gần. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Với họ, mua chung bất động sản cùng bạn thân không chỉ là một quyết định tài chính, mà còn là bài toán về niềm tin, trách nhiệm và tầm nhìn - những yếu tố không thể thiếu để một mối quan hệ hợp tác có thể đi đường dài.

(Nguồn: BI)