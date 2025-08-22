Chuỗi gym ở TPHCM vừa ngưng hoạt động: Mới mở gần 3 năm, hợp đồng có điều khoản "không hoàn trả lại các phí đã đóng"

Theo thông tin trên website, hệ thống phòng tập NUGYM - bắt đầu hoạt động từ 2022, vừa bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chi nhánh kể từ ngày 15/8/2025. Quyết định này gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ hàng trăm hội viên khi nhiều người đã mua các gói tập luyện dài hạn, thậm chí chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho dịch vụ huấn luyện cá nhân (PT).

Thông tin công khai cho biết vào năm 2022, NUGYM mở chi nhánh đầu tiên tại khu vực Tân Phú. Tới tháng 11/2023, hệ thống này thông báo tròn 1 năm hoạt động và mở thêm thêm chi nhánh thứ 2 tại Gò Vấp. Tới tháng 11/2024, chi nhánh thứ 3 của NUGYM được mở tại quận 3.

Chuỗi này đặt mục tiêu sau 3 năm có 5 chi nhánh phủ khắp TP Hồ Chí Minh và mở rộng ra toàn quốc nhưng đã tạm dừng hoạt động ở con số 3 chi nhánh. Trên fanpage chính thức, hệ thống công bố mức phí tập luyện thường niên khoảng 3,999,000 đồng/năm, bên cạnh đó bán thêm các gói Yoga, Dance, Boxing, Group X, Zumba, Aerobic… và dịch vụ huấn luyện viên cá nhân. Giá các gói PT dao động từ vài triệu cho đến gần 100 triệu đồng, tùy theo số buổi. Thậm chí, có hội viên cho biết từng bỏ ra tới 150 triệu đồng để mua 80 buổi tập với huấn luyện viên riêng.

Tuy nhiên, việc NUGYM bất ngờ ngưng hoạt động khiến nhiều khách hàng bàng hoàng, đặc biệt khi trong hợp đồng hội viên có điều khoản ghi rõ: "Trung tâm sẽ không hoàn trả lại các phí đã đóng trong bất kỳ trường hợp nào". Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi phòng tập ngừng hoạt động, khả năng đòi lại tiền của khách hàng gần như bằng không.

Điều 7 của Điều khoản hợp đồng hội viên có ghi "Trung tâm sẽ không hoàn trả lại các phí đã đóng"

Trên các nhóm mạng xã hội về sang nhượng thẻ tập gym, nhiều hội viên NUGYM chia sẻ sự bức xúc. Một khách hàng cho biết đã mua gói tập 2 năm trị giá 15 triệu đồng kèm gói PT 34 triệu nhưng mới chỉ tập được một tháng thì phải ngưng do mang thai. Khi dự định quay lại tập luyện sau sinh thì phòng gym đã đóng cửa. Người khác cho biết đăng ký gói 3 năm nhưng mới tập được một năm, giờ coi như mất trắng. Một hội viên khác bỏ ra 45 triệu đồng cho gói huấn luyện viên cá nhân nhưng chưa sử dụng hết số buổi đã mua.

Không ít khách hàng thừa nhận họ bị thuyết phục bởi đội ngũ tư vấn, thường đưa ra nhiều gói "ưu đãi đặc biệt" kèm cam kết hỗ trợ dài hạn. Nhiều trường hợp đồng ý đóng tiền ngay tại chỗ để hưởng mức giá "ưu đãi duy nhất trong ngày", dẫn đến tình trạng chi số tiền lớn nhưng không hề nghĩ đến rủi ro.

Vụ việc gợi nhớ đến những lùm xùm từng xảy ra trong ngành thể hình Việt Nam, khi nhiều phòng gym bất ngờ đóng cửa, để lại hàng loạt hội viên thiệt hại tài chính. Trước đây, một số chuỗi như Fit24 hay Nowfit cũng từng khiến khách hàng lao đao khi dừng hoạt động đột ngột.

Đến thời điểm hiện tại, NUGYM mới chỉ đưa ra thông báo dừng hoạt động với lý do "bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát" và lời xin lỗi gửi đến hội viên. Tuy nhiên, không có bất kỳ đề cập nào đến việc bồi hoàn hay xử lý quyền lợi còn dang dở. Trong khi đó, hàng trăm khách hàng tiếp tục tập hợp lại thành nhóm, thu thập hợp đồng và hóa đơn để chuẩn bị khiếu nại tập thể.



