Chuối tươi ngon suốt 1 tháng khi được bảo quản theo cách ít người biết này

30-10-2025 - 17:50 PM | Sống

Bạn có thể giữ chuối tươi ngon suốt một tháng chỉ với một phương pháp bảo quản mà có lẽ bạn chưa từng nghe đến trước đây — và chỉ cần một nguyên liệu mà bạn đã có sẵn.

Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến nhất đối với người tiêu dùng. Có lẽ là vì loại trái cây tiện lợi này có thể được dùng cho rất nhiều món ăn, đồng thời chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Có nhiều lý do khiến bạn muốn có chuối trong nhà — có thể là để nướng bánh chuối thơm ngon hoặc thêm vào bát cháo yến mạch bổ dưỡng vào buổi sáng.

Dù lý do là gì đi nữa, có lẽ bạn vẫn muốn giữ chuối tươi lâu nhất có thể. Không có gì khó chịu hơn việc với tay lấy chuối trong tủ bếp hoặc tủ lạnh (tùy nơi bạn bảo quản) và phát hiện ra rằng chúng đã bị thâm, mềm và không thể ăn được nữa. Lãng phí thực phẩm là điều mà tất cả chúng ta nên tránh, vì vậy có một số mẹo và thủ thuật hữu ích giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm mà bạn nên biết.

Chuối tươi ngon suốt 1 tháng khi được bảo quản theo cách ít người biết này- Ảnh 1.

Chuối có thể được dùng cho rất nhiều món ăn, đồng thời chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Khi nói đến chuối, có vài cách bạn có thể thử, chẳng hạn như bọc cuống chuối bằng giấy bạc hoặc cắt chuối ra và cho vào lọ. Tuy nhiên, có một mẹo đơn giản hơn mà nhiều người nói rằng có thể giúp chuối của họ tươi suốt cả tháng.

Bí quyết nằm ở muối — thứ giúp chống lại vi khuẩn khiến chuối chín và thối nhanh hơn. Phương pháp này rất đơn giản và chỉ mất vài phút để thực hiện.

Trước khi cất chuối, hãy rửa chúng bằng nước muối. Để làm điều này, đặt chuối vào một bát nước và thêm một thìa muối. Bước này giúp loại bỏ các tác nhân gây chín, làm chậm các enzyme chịu trách nhiệm cho quá trình chín của chuối.

Muối là một chất ức chế enzyme, vì vậy nó có khả năng làm chậm quá trình chín. Các loại khí enzyme được trái cây tiết ra khiến chúng chuyển sang màu nâu và chín nhanh hơn.

Ngoài ra, việc ngâm trái cây - đặc biệt là phần cuống - trong nước muối sẽ giúp chúng giữ ẩm lâu hơn. Một trong những nguyên nhân khiến trái cây chín là do mất độ ẩm.

Trong khi nhiều người tin tưởng tuyệt đối vào mẹo hay nhà bếp này, một số khác lại sử dụng cách tương tự với baking soda. Ngoài ra, có người đơn giản chỉ để chuối tránh xa các loại trái cây khác để tránh enzyme từ chúng.

Thường hâm cơm nguội bằng lò vi sóng, tôi hối hận vì 30 năm cuộc đời không biết cách này sớm hơn

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

Chuối tươi ngon

