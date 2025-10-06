Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu bếp nổi tiếng bậc nhất thế giới chỉ cách bảo quản rau thơm tươi suốt tuần - chỉ cần duy nhất 1 thứ

06-10-2025 - 06:10 AM | Sống

Các loại rau thơm nổi tiếng là dễ bị héo chỉ sau vài ngày mua về, nhưng bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng chỉ với một mẹo đơn giản.

Rau thơm là cách tuyệt vời để thêm hương vị đặc biệt cho bữa ăn của bạn. Từ rau mùi cay nhẹ đến húng quế Tây thơm dịu, có rất nhiều loại rau thơm ngon để lựa chọn, và chúng cũng rất rẻ khi mua ở siêu thị.

Tuy nhiên, dù giá cả phải chăng, bạn cũng sẽ không muốn lãng phí chúng. Rau thơm tươi có thể héo rất nhanh sau khi bạn mang về nhà, chuyển sang màu nâu và nhớt – và rõ ràng bạn sẽ không muốn cho thứ đó vào món ăn của mình. May mắn thay, một mẹo bảo quản từ đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ của rau thơm.

Gordon Ramsay là một đầu bếp nổi tiếng người Anh, đồng thời là chủ nhà hàng, doanh nhân, ngôi sao truyền hình và tác giả sách ẩm thực. Ông là một trong những đầu bếp nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới, được biết đến không chỉ nhờ kỹ năng nấu ăn xuất sắc mà còn bởi tính cách nóng nảy, nghiêm khắc và thẳng thắn trong các chương trình truyền hình.

Đầu bếp nổi tiếng bậc nhất thế giới chỉ cách bảo quản rau thơm tươi suốt tuần - chỉ cần duy nhất 1 thứ- Ảnh 1.

Gordon Ramsay nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế Vua Đầu bếp.

Với mong muốn giúp những đầu bếp nghiệp dư sử dụng hiệu quả hơn số tiền bỏ ra và giữ rau củ tươi lâu hơn, Gordon đã chia sẻ một mẹo hữu ích được đăng trên kênh YouTube của Hell’s Kitchen.

Gordon nói: “Rau thơm là cách tuyệt vời để tăng hương vị mà không tốn nhiều tiền.”

Và để giữ chúng luôn tươi ngon, tất cả những gì bạn cần là một ly nước.

Cách bảo quản rau thơm tươi lâu

Lần tới khi bạn mua một bó rau thơm tươi từ siêu thị, đừng cho chúng ngay vào tủ lạnh hoặc ngăn rau củ. Thay vào đó, hãy đặt phần cuống vào trong một ly nước, rồi đặt ly nước vào trong tủ lạnh.

Gordon nói rằng cách này có thể giữ rau thơm tươi mà không bị héo trong suốt một tuần – giúp bạn có nhiều thời gian hơn để sử dụng hết trước khi chúng hỏng.

Đầu bếp nổi tiếng bậc nhất thế giới chỉ cách bảo quản rau thơm tươi suốt tuần - chỉ cần duy nhất 1 thứ- Ảnh 2.

Gordon khuyên đặt phần cuống rau vào trong một ly nước, rồi đặt ly nước vào trong tủ lạnh.

Còn nếu bạn mua quá nhiều rau thơm và biết chắc sẽ không dùng hết, Gordon còn có một mẹo tuyệt vời khác mà bạn có thể áp dụng.

Gordon nói: “Nếu bạn còn thừa rau thơm, hãy tiết kiệm và tránh lãng phí bằng cách làm dầu thơm.”

“Đặt các cuống rau thơm đã rửa sạch và lau khô vào một chai, đổ dầu ô liu đã làm ấm vào, sau đó đậy kín và để dầu ngấm hương.”

Dầu thơm này cực kỳ phù hợp để rưới lên salad, mì ống và rất nhiều món ăn khác. Bạn cũng có thể dễ dàng biến tấu theo khẩu vị của mình.

Ví dụ:

- Dầu hương thảo (rosemary) rất hợp với khoai tây

- Dầu húng quế Tây (basil) phù hợp với pizza, bruschetta hoặc các món ăn từ cà chua.

6 loại rau thơm tốt cho sức khoẻ nên ăn thường xuyên


Theo Trà My

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6/10

Chính thức: Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6/10 Nổi bật

Người phụ nữ 100 tuổi gây sốt vì bài tập thể dục tại phòng gym tiết lộ bí quyết khỏe mạnh, đủ sức đến phòng tập 3 lần/tuần

Người phụ nữ 100 tuổi gây sốt vì bài tập thể dục tại phòng gym tiết lộ bí quyết khỏe mạnh, đủ sức đến phòng tập 3 lần/tuần Nổi bật

Từ Rằm tháng 8 âm là thời khắc chuyển vận của 4 con giáp: Sự nghiệp thăng hoa, tài khoản liên tục nảy số

Từ Rằm tháng 8 âm là thời khắc chuyển vận của 4 con giáp: Sự nghiệp thăng hoa, tài khoản liên tục nảy số

05:04 , 06/10/2025
Nếu trẻ từ nhỏ đã có 3 biểu hiện sau thì phần lớn đều có tiềm năng trở thành học sinh giỏi!

Nếu trẻ từ nhỏ đã có 3 biểu hiện sau thì phần lớn đều có tiềm năng trở thành học sinh giỏi!

05:00 , 06/10/2025
Cô giáo giao bài tập đếm 10.000 hạt đậu, cả nhà thức xuyên đêm giúp con, ai dè sáng hôm sau con bị phê bình trước lớp

Cô giáo giao bài tập đếm 10.000 hạt đậu, cả nhà thức xuyên đêm giúp con, ai dè sáng hôm sau con bị phê bình trước lớp

00:35 , 06/10/2025
Người bán rau chỉ cách bảo quản chuối tươi lâu suốt tuần - nhất định không được để ở vị trí này

Người bán rau chỉ cách bảo quản chuối tươi lâu suốt tuần - nhất định không được để ở vị trí này

00:03 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên