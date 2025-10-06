Đầu bếp nổi tiếng bậc nhất thế giới chỉ cách bảo quản rau thơm tươi suốt tuần - chỉ cần duy nhất 1 thứ

Rau thơm là cách tuyệt vời để thêm hương vị đặc biệt cho bữa ăn của bạn. Từ rau mùi cay nhẹ đến húng quế Tây thơm dịu, có rất nhiều loại rau thơm ngon để lựa chọn, và chúng cũng rất rẻ khi mua ở siêu thị.

Tuy nhiên, dù giá cả phải chăng, bạn cũng sẽ không muốn lãng phí chúng. Rau thơm tươi có thể héo rất nhanh sau khi bạn mang về nhà, chuyển sang màu nâu và nhớt – và rõ ràng bạn sẽ không muốn cho thứ đó vào món ăn của mình. May mắn thay, một mẹo bảo quản từ đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ của rau thơm.

Gordon Ramsay là một đầu bếp nổi tiếng người Anh, đồng thời là chủ nhà hàng, doanh nhân, ngôi sao truyền hình và tác giả sách ẩm thực. Ông là một trong những đầu bếp nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới, được biết đến không chỉ nhờ kỹ năng nấu ăn xuất sắc mà còn bởi tính cách nóng nảy, nghiêm khắc và thẳng thắn trong các chương trình truyền hình.

Với mong muốn giúp những đầu bếp nghiệp dư sử dụng hiệu quả hơn số tiền bỏ ra và giữ rau củ tươi lâu hơn, Gordon đã chia sẻ một mẹo hữu ích được đăng trên kênh YouTube của Hell’s Kitchen.

Gordon nói: “Rau thơm là cách tuyệt vời để tăng hương vị mà không tốn nhiều tiền.”

Và để giữ chúng luôn tươi ngon, tất cả những gì bạn cần là một ly nước.

Cách bảo quản rau thơm tươi lâu

Lần tới khi bạn mua một bó rau thơm tươi từ siêu thị, đừng cho chúng ngay vào tủ lạnh hoặc ngăn rau củ. Thay vào đó, hãy đặt phần cuống vào trong một ly nước, rồi đặt ly nước vào trong tủ lạnh.

Gordon nói rằng cách này có thể giữ rau thơm tươi mà không bị héo trong suốt một tuần – giúp bạn có nhiều thời gian hơn để sử dụng hết trước khi chúng hỏng.

Còn nếu bạn mua quá nhiều rau thơm và biết chắc sẽ không dùng hết, Gordon còn có một mẹo tuyệt vời khác mà bạn có thể áp dụng.

Gordon nói: “Nếu bạn còn thừa rau thơm, hãy tiết kiệm và tránh lãng phí bằng cách làm dầu thơm.”

“Đặt các cuống rau thơm đã rửa sạch và lau khô vào một chai, đổ dầu ô liu đã làm ấm vào, sau đó đậy kín và để dầu ngấm hương.”

Dầu thơm này cực kỳ phù hợp để rưới lên salad, mì ống và rất nhiều món ăn khác. Bạn cũng có thể dễ dàng biến tấu theo khẩu vị của mình.

Ví dụ:

- Dầu hương thảo (rosemary) rất hợp với khoai tây

- Dầu húng quế Tây (basil) phù hợp với pizza, bruschetta hoặc các món ăn từ cà chua.



