Một mỏ hydro tự nhiên với trữ lượng ước tính lên tới 46 triệu tấn được phát hiện tại vùng Moselle (Pháp), mở ra triển vọng về một nguồn năng lượng sạch quy mô lớn và có thể làm thay đổi cục diện ngành hydro toàn cầu. Phát hiện được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm kiếm giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải carbon.

Theo Daily Galaxy, mỏ hydro được phát hiện tại khu vực Folschviller, thuộc vùng Moselle, trong quá trình các nhà khoa học khảo sát địa chất. Nhóm nghiên cứu đến từ phòng thí nghiệm GeoRessources và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) ban đầu chỉ tìm kiếm khí methane. Tuy nhiên, khi tiếp tục khoan xuống độ sâu khoảng 1.250 m, họ bất ngờ phát hiện một lượng lớn hydro tự nhiên nằm dưới lòng đất.

Ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng của mỏ có thể đạt khoảng 46 triệu tấn hydro, tương đương hơn một nửa sản lượng hydro xám mà thế giới sản xuất trong một năm hiện nay. Tuy nhiên, khác với hydro xám – vốn được tạo ra từ khí tự nhiên và phát thải lượng lớn CO₂ – nguồn hydro này tồn tại tự nhiên dưới lòng đất.

Giới nghiên cứu gọi đây là hydro trắng (white hydrogen), loại hydro hình thành nhờ các quá trình địa chất tự nhiên. Không giống hydro xanh phải sản xuất bằng điện phân nước sử dụng điện tái tạo hoặc hydro xám từ nhiên liệu hóa thạch, hydro trắng không cần trải qua quy trình sản xuất công nghiệp, qua đó có tiềm năng giảm đáng kể chi phí cũng như lượng khí thải.

Trong nhiều năm qua, hydro được xem là một trong những trụ cột của quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, ngành này vẫn đối mặt với hai rào cản lớn: chi phí sản xuất hydro xanh còn cao và hydro xám gây phát thải carbon lớn. Nếu có thể khai thác thương mại với hiệu quả kinh tế, hydro trắng được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết đồng thời cả hai vấn đề.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phát hiện địa chất không đồng nghĩa toàn bộ trữ lượng đều có thể khai thác. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung đánh giá điều kiện địa chất, khả năng khai thác an toàn, hiệu quả kinh tế cũng như tác động môi trường trước khi có thể đưa mỏ vào khai thác thương mại.

Phát hiện mới cũng đưa vùng Lorraine, nơi từng nổi tiếng với ngành than và thép, trở thành tâm điểm chú ý của ngành năng lượng. Nếu dự án được phát triển thành công, khu vực này có thể trở thành trung tâm sản xuất hydro tự nhiên của châu Âu, đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ở quy mô rộng hơn, mỏ hydro tại Moselle được đánh giá có thể giúp Pháp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Phát hiện này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu còn bao nhiêu mỏ hydro tự nhiên tương tự chưa được khám phá trên thế giới. Nếu các khu vực địa chất khác tại châu Âu, Bắc Mỹ hay châu Á cũng sở hữu nguồn tài nguyên tương tự, ngành năng lượng toàn cầu có thể chứng kiến một cuộc đua mới nhằm tìm kiếm và khai thác hydro trắng.

Theo các nhà nghiên cứu, bước tiếp theo sẽ là mở rộng khảo sát địa chất và hoàn thiện công nghệ khai thác nhằm xác định liệu hydro trắng có thể trở thành một nguồn năng lượng quy mô lớn trong tương lai hay không. Nếu thành công, đây có thể là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp trong những thập kỷ tới.