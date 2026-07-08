Toyota hồi sinh xe 'đĩa bay' một thời hot ở Việt Nam: Dễ là hybrid cắm sạc, dự kiến ra mắt ngay năm sau, hứa hẹn không 'gạt giò' Alphard

Có những mẫu xe dù đã biến mất khỏi thị trường vẫn để lại dấu ấn rất riêng. Toyota Previa là một trong số đó. Với thiết kế bo tròn như quả trứng cùng cấu hình động cơ đặt giữa hiếm thấy trên một mẫu MPV, Previa từng được xem là một trong những chiếc xe gia đình độc đáo nhất của Toyota. Ở Việt Nam, mẫu xe này từng gây chú ý với biệt danh "đĩa bay".

Theo một số nguồn tin từ Nhật Bản, dòng xe này có thể sớm được hồi sinh sau nhiều năm bị khai tử.

"Đĩa bay" dự kiến sắp trở lại. Ảnh: Car and Bids

Toyota liên tục đăng ký thương hiệu Estima

Theo tạp chí MotorFan (Nhật Bản), Toyota đang cân nhắc đưa Estima trở lại như một mẫu MPV thiên về cảm giác lái, trong khi Alphard tiếp tục đảm nhận vai trò xe dành cho nhóm khách hàng có tài xế riêng.

Đáng chú ý hơn, Toyota thời gian qua liên tục đăng ký bảo hộ tên gọi Estima tại nhiều quốc gia. Sau khi được đăng ký tại Nhật Bản vào năm ngoái, tên gọi này tiếp tục xuất hiện trong hồ sơ bảo hộ thương hiệu tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Úc, New Zealand và gần đây nhất là Malaysia cùng Canada.

Động thái này chưa đủ để khẳng định Toyota sẽ hồi sinh Estima. Việc gia hạn hoặc đăng ký lại tên thương mại vốn là hoạt động khá phổ biến nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi đã đăng ký bảo hộ, khả năng xe trở lại là rất cao so với những ý tưởng chỉ nằm trên bàn họp.

MotorFan cho rằng Estima/Previa thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Ảnh: Car and Bids

Có thể dùng hệ truyền động plug-in hybrid

MotorFan cho rằng nếu được hồi sinh, Previa/Estima nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Đây là nhận định có cơ sở khi Toyota hiện đã sở hữu nhiều mẫu PHEV trong danh mục sản phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, các thông tin về cấu hình kỹ thuật vẫn mới chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Nguồn tin cũng cho biết Previa/Estima mới có thể kế thừa phong cách thiết kế của các thế hệ trước, nhưng khả năng tiếp tục sử dụng cấu hình động cơ đặt giữa gần như không cao do những yêu cầu mới về an toàn, tối ưu chi phí và khả năng sản xuất.

Thậm chí, MotorFan còn đưa ra mốc thời gian khá cụ thể khi cho rằng Toyota có thể giới thiệu bản concept tại triển lãm Japan Mobility Show 2027 trước khi tung phiên bản thương mại vào năm 2028.

Một hình dung về thiết kế của Previa đời mới. Có thể thấy bản dựng nào phần nào thiên về Alphard hơn phong cách "quả trứng" truyền thống. Ảnh: MotorFan

Dù vậy, tất cả hiện vẫn chỉ là các dự đoán từ truyền thông Nhật Bản. Toyota chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về kế hoạch hồi sinh Previa hay Estima. Nhưng nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những màn tái xuất đáng chú ý nhất của hãng xe Nhật trong giai đoạn điện hóa sản phẩm.

Từng là mẫu MPV khác biệt nhất của Toyota

Toyota lần đầu bước chân vào phân khúc MPV tại Mỹ bằng mẫu Lite Ace, đổi tên thành Toyota Van. Tuy nhiên, mẫu xe này không đạt thành công như kỳ vọng do thiết kế khiến khả năng làm mát chưa thực sự tối ưu.

Đến năm 1990, Toyota giới thiệu Previa và nhanh chóng tạo được dấu ấn. Tại Mỹ, Previa được bán từ đời xe 1991 đến năm 1997. Trong khi đó, mẫu xe mang tên Estima tại Nhật Bản và Tarago tại Úc.

Điểm đặc biệt nhất của thế hệ đầu tiên nằm ở cách bố trí động cơ đặt giữa, giúp giải phóng không gian cabin tối đa. Toàn bộ thân xe được tạo hình mềm mại, bo tròn như một quả trứng - phong cách rất đặc trưng của thập niên 1990. Đây cũng là mẫu MPV được phát triển bởi đội ngũ thiết kế kết hợp giữa Nhật Bản và Mỹ, đặt nền móng cho nhiều dòng xe đa dụng Toyota sau này.

Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những màn hồi sinh đáng chú ý nhất của Toyota trong những năm tới. Ảnh: Sebastian Blanco / AOL

Bị thay thế nhưng chưa từng có người kế nhiệm thực sự

Tại thị trường Mỹ, Previa bị thay thế bởi Toyota Sienna từ năm 1998. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường khác, dòng xe này vẫn tiếp tục tồn tại thêm hai thế hệ.

Thế hệ thứ hai ra mắt năm 2000 chuyển sang sử dụng động cơ đặt trước. Đến thế hệ thứ ba, mẫu xe có vòng đời rất dài, kéo dài từ năm 2006 đến 2019.

Sau khi Previa/Estima ngừng sản xuất trên toàn cầu, vai trò của dòng xe này phần nào được thay thế bởi Alphard và Vellfire. Từ nền tảng của hai mẫu MPV này, Toyota sau đó còn phát triển thêm Lexus LM.

Dù vậy, Toyota chưa từng giới thiệu một mẫu xe nào được xem là người kế nhiệm trực tiếp của Previa. Hiện tại, khách hàng tại Nhật Bản vẫn có các lựa chọn như Alphard, Vellfire, Noah hay Voxy. Tuy nhiên, tất cả đều theo phong cách thiết kế vuông vức, thực dụng hơn và không còn giữ nét đặc trưng của chiếc MPV hình "quả trứng" năm nào.