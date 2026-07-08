Doanh nghiệp logistics Việt đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ biến động địa chính trị, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững, các doanh nghiệp logistics đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm mở rộng mạng lưới và nâng cao năng lực kết nối. Đây cũng là một trong những xu hướng nổi bật tại Triển lãm và Hội nghị Transport Logistic & Air Cargo China 2026 diễn ra từ ngày 24-26/6 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 939 doanh nghiệp cùng hơn 47.000 khách thương mại đến từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là triển lãm chuyên ngành lớn của châu Á trong lĩnh vực logistics, vận tải hàng không và quản lý chuỗi cung ứng, sự kiện tập trung vào các giải pháp vận tải đa phương thức, logistics xuyên biên giới, chuỗi cung ứng số và logistics thông minh.

Trong số các doanh nghiệp tham dự có Tập đoàn ITL của Việt Nam. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp góp mặt tại Transport Logistic & Air Cargo China sau kỳ triển lãm năm 2024. Đoàn công tác của ITL gồm lãnh đạo tập đoàn cùng đại diện các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực logistics hàng không, giao nhận quốc tế và khai thác cảng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tham dự triển lãm nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, khách hàng và các đối tác trong chuỗi cung ứng quốc tế. Trong ba ngày diễn ra sự kiện, gian hàng của ITL là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi về nhu cầu thị trường, xu hướng logistics cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Ông Tony Anh, Giám đốc Điều hành Tập đoàn ITL kiêm CEO ITL Aviation Logistics, cho biết việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế là một trong những định hướng nhằm nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế với chi phí cạnh tranh và thời gian vận chuyển tối ưu hơn.

Theo ông, sự kiện cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng phát triển của ngành, đồng thời giới thiệu năng lực vận hành trong lĩnh vực logistics tích hợp, kết nối thị trường Việt Nam với mạng lưới chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hiện ITL hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm logistics hàng không, vận tải quốc tế, logistics nội địa, logistics cảng và logistics số. Doanh nghiệp cho biết đang vận hành hơn 500.000 m² kho bãi, đội xe gồm hơn 700 xe tải và xe đầu kéo, khoảng 1.200 rơ-moóc, cùng 34 sà lan và hệ thống 5 cảng, ICD tại nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực logistics hàng không, ITL hiện là đơn vị cung cấp dịch vụ đại diện bán hàng và khai thác hàng hóa (GSA/GSSA), hợp tác với hơn 22 hãng hàng không và khai thác trên 300 chuyến bay chở hàng mỗi tuần tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.