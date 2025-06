Chương trình ‘Chống gian lận – Bảo vệ người dùng’ ra mắt nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

Ngày 5/6/2025 – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi công bố chương trình truyền hình "Chống gian lận – Bảo vệ người dùng", với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Đại diện các doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí và truyền thông.

Thị trường hàng hóa hiện nay đối mặt với tình trạng hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng lan rộng trên nhiều lĩnh vực. Sự phổ biến của các kênh bán hàng trực tuyến, nền tảng mạng xã hội khiến cho người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt thật – giả. Trong khi đó, hành lang pháp lý và công tác kiểm tra, kiểm soát tại một số địa phương còn hạn chế, dẫn đến việc hành vi phạm vẫn tồn tại phổ biến thông qua các kênh không chính thống.

Tác động tiêu cực không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm lòng tin vào thị trường và gây bất ổn cho môi trường cạnh tranh. Hàng hóa không đảm bảo chất lượng len lỏi vào đời sống hàng ngày đang làm xói mòn chuẩn mực tiêu dùng và phá vỡ các giá trị của nền kinh tế minh bạch.

Do đó, chương trình truyền hình "Chống gian lận – Bảo vệ người dùng" được khởi xướng như một công cụ truyền thông công khai và thiết thực, giúp người dân hiểu rõ bản chất của hàng hóa lưu thông trên thị trường, chủ động trong hành vi lựa chọn và trở thành một phần của hệ sinh thái tiêu dùng thông minh.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN phát biểu tại Lễ ra mắt

Tại lễ ra mắt, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN cho biết, “hàng loạt cuộc điều tra, kết luận của cơ quan quản lý, công an về hàng giả, hàng kém chất lượng bị phanh phui, khiến cho người dân cảm thấy sững sờ. Do đó, VTV xác định, nhiệm vụ gia tuyên truyền và thông tin trong việc chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ dừng ở những tháng cao điểm mà sẽ được diễn ra thường xuyên, thể hiện được trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho người dân tiếp cận được môi trường có chất lượng sản phẩm an toàn ”.

Về công tác tuyên truyền, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chia sẻ, “hiện nay cơ chế chính sách vẫn còn thiếu sót, chưa theo kịp diễn biến sự vận động của xã hội. Và công tác tuyên truyền chống hàng giả, hàng kém chất lượng chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng ”.

Trong bối cảnh đó, chương trình truyền hình "Chống gian lận – Bảo vệ người dùng" ra đời hướng đến việc trở thành nền tảng truyền thông đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chân chính và người dân trong nỗ lực thiết lập lại chuẩn mực cho thị trường hàng hóa tại Việt Nam. Thông qua truyền hình – một kênh tiếp cận đại chúng hiệu quả và tin cậy – chương trình góp phần lấp đầy khoảng trống thông tin, kết nối chính sách với thực tiễn tiêu dùng và phản ánh trung thực mong muốn, lo lắng, kỳ vọng của người dân.

Sứ mệnh của chương trình không chỉ dừng ở việc bảo vệ người tiêu dùng, mà còn hướng đến việc nâng cao đạo đức kinh doanh, khuyến khích các mô hình sản xuất – kinh doanh minh bạch và tiếp thêm niềm tin cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Về mặt xã hội, đây là một nỗ lực góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, nâng cao chất lượng sống, và dài hạn hơn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN cho biết, "chương trình gồm 2 vế là chống gian lận và bảo vệ người dùng. Về chống gian lận, VTV sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị tài chính để cập nhật thường xuyên tình hình đấu tranh, phòng chống các hành vi gian lận. Còn về phía bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, người tiêu dùng, các hiệp hội, cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý, để cùng chung tay phản ánh đúng những vấn đề về hàng giả, hàng kém chất lượng ".

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN phát biểu

Đặc biệt, "VTV cũng sẽ đưa thông tin để người tiêu dùng biết cách bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm thông qua ý kiến của các chuyên gia, các hiệp hội", ông Long cho biết thêm.

Đồng hành cùng chương trình là Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home (thuộc Tập đoàn Hoa Sen) – một trong những thương hiệu Việt luôn tích cực tham gia phong trào nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Sự tham gia của Hoa Sen Home khẳng định vai trò tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo một thị trường minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Chương trình "Chống gian lận – Bảo vệ người dùng" sẽ phát sóng chính thức vào lúc 17h10 chiều thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Mỗi số có thời lượng 10 phút, được sản xuất định kỳ liên tục trong năm 2025 với tổng số 52 tập. Đây là một khung giờ phù hợp với thói quen theo dõi của khán giả cả ở đô thị lẫn khu vực nông thôn.