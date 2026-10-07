Chụp được ảnh kỳ lạ về bình minh trên Sao Hỏa

Bức ảnh cho thấy ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi những vách đá lởm chởm hình thành từ hàng tỷ năm trước, trong khi Curiosity, xe tự hành có kích thước tương đương một chiếc ô tô, tiếp tục hành trình khám phá hành tinh láng giềng của Trái Đất.

Curiosity hạ cánh xuống miệng hố Gale gần xích đạo Sao Hỏa vào năm 2012. Kể từ năm 2014, nó bắt đầu leo ​​lên Sharp - ngọn núi cao 5 km nhô lên từ lòng miệng hố. Bức ảnh được chụp bởi camera Mastcam gắn trên chiếc xe sáu bánh vào khoảng một giờ sau khi Mặt Trời mọc, bao quát khung cảnh với những vách đá bị gió bào mòn ở phía xa.

“Những đỉnh núi lởm chởm, sáng màu ở phía xa thuộc về một lớp đá có diện mạo hoàn toàn khác biệt so với tất cả các lớp đá mà xe tự hành đã đi qua trước đó. Chúng tôi cho rằng, đây từng là lớp trầm tích do gió cuốn đến - có thể là cát hoặc thậm chí là tro bụi từ hoạt động núi lửa gần đó thổi vào miệng hố. Sau khi lớp trầm tích này đông cứng thành đá, gió đã bào mòn nó qua hàng kỷ nguyên, tạo thành các gờ đá được gọi là yardang”, nhà khoa học hành tinh Ashwin Vasavada thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA tại bang California - cũng là nhà khoa học phụ trách dự án Curiosity - cho biết.

Hình ảnh bề mặt Sao Hỏa do xe tự hành Curiosity của NASA chụp ngày 11/8/2026 cho thấy các vách đá bị gió bào mòn được gọi là yardang trên Sharp - ngọn núi vươn lên từ miệng hố Gale gần đường xích đạo của hành tinh. Bức ảnh này là một phần được cắt ra và phóng to từ bức ảnh toàn cảnh rộng hơn do xe tự hành ghi lại. Ảnh: NASA.

Theo ông Vasavada, lớp đá yardang này nhiều khả năng được hình thành cách đây khoảng 3 tỷ năm, cùng thời điểm với phần còn lại của ngọn núi. Lớp đá này trải rộng khoảng 16 km ở khu vực phía Tây Bắc của núi Sharp.

“Tuy nhiên, lớp đá yardang dường như không phải là một phần trong chuỗi các lớp đá xếp chồng liên tục tạo nên cấu trúc phân tầng của núi Sharp. Nó được hình thành muộn hơn một chút. Lớp đá này nằm phía trên cái mà các nhà địa chất gọi là ‘bất chỉnh hợp’ (unconformity): một khoảng gián đoạn về thời gian, nơi các lớp đá cũ bị bào mòn trước khi các lớp đá mới được bồi đắp lên trên”, ông Vasavada giải thích.

Theo NASA, trong hành trình leo dần lên ngọn núi, xe tự hành đã đạt độ cao hơn 1 km - mức cao nhất từng đạt được trên Sao Hỏa.

Núi Sharp được cấu tạo từ nhiều lớp địa chất, mỗi lớp ghi lại một giai đoạn trong quá khứ địa chất của Sao Hỏa. Thông qua việc nghiên cứu các lớp này, các nhà khoa học đã hiểu thêm về những vùng nước, bao gồm hồ và suối, từng bao phủ khu vực này từ rất lâu về trước, vào thời điểm Sao Hỏa còn ẩm ướt và ấm áp hơn nhiều so với vẻ lạnh lẽo, hoang vu hiện tại.

Ông Vasavada cho biết, NASA hy vọng Curiosity sẽ tiếp cận được lớp địa chất yardang vào năm 2027 hoặc 2028; khi đó, xe sẽ sử dụng các thiết bị của mình để khảo sát kỹ lưỡng đặc điểm địa chất tại đây.

Curiosity đã và đang nghiên cứu địa chất cũng như khí hậu của Sao Hỏa, đồng thời tìm hiểu xem liệu hành tinh này từng có các điều kiện thích hợp để duy trì sự sống vi sinh vật hay không.

Đây là một trong hai xe tự hành của NASA đang hoạt động trên Sao Hỏa. Chiếc còn lại, Perseverance, hiện đang di chuyển dọc theo rìa miệng hố Jezero ở bán cầu Bắc.

Xe tự hành thám hiểm Sao Hỏa của NASA đang ở trên bề mặt hành tinh này. Hai chiếc xe tự hành song sinh thuộc dòng này là Spirit và Opportunity đã được phóng vào năm 2003 và lần lượt đổ bộ xuống các địa điểm khác nhau trên Sao Hỏa vào tháng 1/2004. Minh họa: NASA.

Bầu trời màu cam và ánh bình minh pha sắc lam

Hình ảnh mới về cảnh bình minh trên Sao Hỏa do Curiosity chụp mang một vẻ đẹp thực sự khác biệt, tựa như ở một thế giới khác.

“Khung cảnh này mang nét hoang sơ gợi nhớ đến những chuyến đi đường bộ qua thung lũng Monument ở bang Arizona. Bạn gần như có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và không gian mở khoáng đạt dưới bầu trời. Tuy nhiên, dù nghe có vẻ quen thuộc, bầu trời ở đây lại có màu cam và ánh bình minh pha sắc xanh lam. Nó giống như Trái Đất, nhưng chắc chắn đó là Sao Hỏa”, ông Vasavada chia sẻ.