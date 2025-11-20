Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết

Theo thỏa thuận hợp tác, D&G Golf Group sẽ triển khai xây dựng sân Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết và đồng hành cùng NovaGroup trong việc phát triển, vận hành và mở rộng hệ sinh thái thể thao – nghỉ dưỡng tại NovaWorld.

Với mạng lưới golfer rộng khắp châu Á cùng hệ thống mô phỏng Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, D&G kỳ vọng mang đến nguồn khách chất lượng cho NovaWorld Phan Thiết đồng thời tạo cú hích cho thị trường golf trong nhà tại Việt Nam.

Về phía NovaGroup, tập đoàn cam kết phát triển hạ tầng, hỗ trợ vận hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tối ưu hiệu quả triển khai dự án tại NovaWorld Phan Thiết.

Được biết, Park golf là một môn thể thao đơn giản giống golf, chơi trong công viên hoặc trên sân nhỏ. Người chơi dùng một cây gậy và một quả bóng lớn để đánh bóng vào lỗ với số gậy ít nhất. Nhờ đặc thù dễ chơi, dễ làm quen, park golf được xem là "golf cho mọi người", đặc biệt phù hợp với người mới tiếp cận golf, trẻ em, gia đình và người lớn tuổi.

Với vị thế là siêu thành phố biển, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô khoảng 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiết đang dần hình thành hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp thể thao, công viên giải trí, ẩm thực, mua sắm và nhiều hoạt động văn hóa – giải trí biển.

D&G Golf Group VN là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực golf indoor, park golf, và các giải pháp công nghệ, phát triển tổ hợp Golf – nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Với hệ thống Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp và mạng lưới golfer rộng khắp châu Á.