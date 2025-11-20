Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết

20-11-2025 - 19:26 PM | Bất động sản

Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết

Công ty TNHH D&G Golf Group VN và Công ty Cổ phần NovaGroup chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm xây dựng và phát triển mô hình cụm sân park golf tại tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí NovaWorld Phan Thiết.

Theo thỏa thuận hợp tác, D&G Golf Group sẽ triển khai xây dựng sân Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết và đồng hành cùng NovaGroup trong việc phát triển, vận hành và mở rộng hệ sinh thái thể thao – nghỉ dưỡng tại NovaWorld.

Với mạng lưới golfer rộng khắp châu Á cùng hệ thống mô phỏng Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, D&G kỳ vọng mang đến nguồn khách chất lượng cho NovaWorld Phan Thiết đồng thời tạo cú hích cho thị trường golf trong nhà tại Việt Nam.

Về phía NovaGroup, tập đoàn cam kết phát triển hạ tầng, hỗ trợ vận hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tối ưu hiệu quả triển khai dự án tại NovaWorld Phan Thiết.

Chuyển biến mới tại dự án NovaWorld Phan Thiết- Ảnh 1.

D&G Golf Group sẽ triển khai xây dựng sân Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết và đồng hành cùng NovaGroup trong việc phát triển.

Được biết, Park golf là một môn thể thao đơn giản giống golf, chơi trong công viên hoặc trên sân nhỏ. Người chơi dùng một cây gậy và một quả bóng lớn để đánh bóng vào lỗ với số gậy ít nhất. Nhờ đặc thù dễ chơi, dễ làm quen, park golf được xem là "golf cho mọi người", đặc biệt phù hợp với người mới tiếp cận golf, trẻ em, gia đình và người lớn tuổi.

Với vị thế là siêu thành phố biển, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô khoảng 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiết đang dần hình thành hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp thể thao, công viên giải trí, ẩm thực, mua sắm và nhiều hoạt động văn hóa – giải trí biển.

D&G Golf Group VN là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực golf indoor, park golf, và các giải pháp công nghệ, phát triển tổ hợp Golf – nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Với hệ thống Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp và mạng lưới golfer rộng khắp châu Á.

Phan Nam

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
NovaWorld

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc

Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc Nổi bật

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ Nổi bật

Khu vực Ngoại Giao Đoàn đón thêm tòa nhà văn phòng hạng A đi vào hoạt động

Khu vực Ngoại Giao Đoàn đón thêm tòa nhà văn phòng hạng A đi vào hoạt động

18:31 , 20/11/2025
Vì sao Flora Avenue là phân khu “giàu có” bậc nhất đô thị Sun Group Nam Hà Nội?

Vì sao Flora Avenue là phân khu “giàu có” bậc nhất đô thị Sun Group Nam Hà Nội?

18:30 , 20/11/2025
Dự án Hanoi Melody Residences được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án Hanoi Melody Residences được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

15:30 , 20/11/2025
Cora Tower: chuẩn mực sống tiện nghi, sinh thái phía Nam Đà Nẵng

Cora Tower: chuẩn mực sống tiện nghi, sinh thái phía Nam Đà Nẵng

15:30 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên