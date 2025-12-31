Chuyển Bộ Quốc phòng xử lý sai phạm dự án hơn 2.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với các dự án tồn đọng, vướng mắc tại Khánh Hòa. Trong đó, dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư tại số 25–26 đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) được xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Dự án do Công ty Cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 2.052 tỷ đồng, khởi công từ năm 2017. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, 704 căn hộ đã được bán và đưa vào sử dụng, song người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Khối trung tâm thương mại và khách sạn đang chuẩn bị vận hành.

Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: Xuân Khoát.

Kết quả thanh tra cho thấy, không có tài liệu chứng minh Bộ Quốc phòng đã lập phương án sắp xếp, xử lý khu đất quốc phòng tại số 25–26 Phạm Văn Đồng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng quy định, cũng như chưa có việc thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ chế sử dụng đất quốc phòng.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) đã chấp thuận chủ trương chuyển giao khu đất nêu trên cho UBND tỉnh Khánh Hòa để giao cho Công ty Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai và các quy định liên quan đến quản lý đất quốc phòng. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giao đất cho doanh nghiệp cũng không qua đấu giá.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra hàng loạt vi phạm khác của UBND tỉnh Khánh Hòa, gồm: phê duyệt giá đất cụ thể thấp hơn bảng giá đất công bố năm 2014; không xác định lại giá đất khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính; cho phép khấu trừ 72 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất của dự án trái quy định.

Từ các vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin vụ việc đến Bộ Quốc phòng để chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan trong giai đoạn 2010–2014. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu rà soát việc quản lý, sử dụng khoản tiền 72 tỷ đồng đã được khấu trừ, trong đó đặc biệt lưu ý khoản 17 tỷ đồng bồi thường cho hai doanh nghiệp có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đối với UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi toàn bộ 72 tỷ đồng đã khấu trừ sai quy định về ngân sách nhà nước; đồng thời kiểm tra, xác định lại giá đất để bảo đảm thu đúng, thu đủ nghĩa vụ tài chính, tránh thất thoát tài sản công. “Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật, phải xem xét xử lý nghiêm theo quy định”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.