Chuyển đổi hơn 200 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu của công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam, nhóm SSIAM lãi gấp đôi sau 1 năm

Ngày 20/3, CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) công bố đã phát hành hơn 8,55 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho 203 trái phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 1 : 42.124,77, tương ứng 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42.124,77 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 23.739 đồng/cp.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 03-04/2025, sau khi Ủy ban chứng khoán có thông báo nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng lên gần 1.299 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày 21/3, cổ phiếu HAH có giá 50.500 đồng/cp, số cổ phiếu chuyển đổi trị giá khoảng 432 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với giá trị trái phiếu trước chuyển đổi.

Đây là số trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 tỷ Hải An đã hoàn tất chào bán riêng lẻ vào ngày 2/2/2024. Trái phiếu có lãi suất cố định 6%/năm, trả 6 tháng 1 lần. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Có 4 nhà đầu tư mua trái phiếu của HAH trong đó Japan South East Asia Finance Fund III L.P. mua vào 167 tỷ, Daiwa-Ssiam Vietnam Growth Fund III L.P. mua 113 tỷ, Vietnam Growth Investment Fund L.P. mua 140 tỷ và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) mua 80 tỷ.

Trong đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu này, Japan South East Asia Finance Fund III L.P. chuyển đổi 68 trái phiếu, Daiwa-Ssiam Vietnam Growth Fund III L.P. chuyển đổi 46 trái phiếu, Vietnam Growth Investment Fund L.P. chuyển đổi 57 trái phiếu và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) chuyển đổi 32 trái phiếu.

Hải An đang sở hữu đội tàu với tổng số 17 tàu container có sức chở từ 800 đến 3.500 TEU, khai thác trên tuyến nội địa và nội Á.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, doanh thu của HAH đạt 3.992 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2023. Sang năm 2025, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu tổng sản lượng trên 1,5 triệu TEU, tăng 12,6% so với năm 2024, doanh thu đạt 4.243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 702 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.