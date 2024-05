Chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành công nghiệp

Đây là diễn đàn chuyên sâu với những phân tích, nhận định đa chiều, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển kinh tế tuần hoàn; cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp về sử dụng dữ liệu phát thải, phương pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Kiểm tra hoạt động của các tấm pin năng lượng mặt trời bằng biết bị bay không người lái (UAV) tại Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An. Ảnh: TTXVN

Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, thách thức lớn nhất đối với nhân loại, đã và đang tác động đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh toàn cầu... Mỗi quốc gia phải chủ động thích ứng, nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, có trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính theo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu kể từ năm 2021 trở đi nhằm giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này.

Để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là mục tiêu phát triển tất yếu của thế giới và Việt Nam, chủ yếu thông qua chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, phát triển phát thải thấp. Sự thay đổi mới tác động lớn đến thương mại, đầu tư toàn cầu kể từ sau Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26). Do đó, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang năng lượng sạch, tái tạo là cơ hội để thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, nắm bắt thời cơ nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho phát triển.

Tại Việt Nam, ngày 26/7/2022, Chính phủ ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp nối sự kiện chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp lần thứ 3, Báo Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn này, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Vật liệu xây dựng, Hiệp hội Công nghiệp và các Hội ngành nghề liên quan... để tập trung thảo luận lộ trình chuyển đổi xanh, hướng tới chiến lược giảm phát thải.

Trên cơ sở đó, diễn đàn đưa các giải pháp đột phá từ các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp về sử dụng dữ liệu phát thải, những giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi xanh, ứng dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính, ứng dụng năng lượng tái tạo, thiết bị công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính...

Mặt khác, diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon và trưng bày triển lãm năng lượng sạch, công nghệ chuyển đổi xanh, vật liệu xây dựng xanh… Diễn đàn cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững của Bộ Xây dựng.