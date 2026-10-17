Chuyển đổi số bán lẻ: Phần mềm bán hàng, hạ tầng sống còn năm 2026

‏Một khu vực kinh tế khổng lồ đứng trước ngã rẽ‏

‏Để hiểu quy mô của cuộc chuyển dịch này, cần nhìn vào những con số. Theo Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 do VCCI công bố, hiện cả nước có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, tương đương với khối công ty tư nhân. Đáng chú ý hơn, khu vực này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, chiếm tới 90,1% số hộ kinh doanh được khảo sát.‏

‏Nhưng đằng sau quy mô ấn tượng đó là một thực trạng đáng suy ngẫm về hiệu quả. Về hiệu quả kinh doanh, 73,7% hộ chỉ "lãi ít", 12,9% hòa vốn, 9,3% lỗ nhẹ và 2,2% lỗ lớn. Chỉ khoảng 1,9% số hộ đạt được mức lợi nhuận như kỳ vọng. Con số này phản ánh một sự thật khó chịu: bán được nhiều hàng hơn chưa chắc đã lời hơn, khi người chủ không nắm được dòng tiền, không kiểm soát được thất thoát và không biết chính xác món hàng nào đang thực sự sinh lãi.‏

‏Thị trường chung thì vẫn tăng trưởng. Theo báo cáo mới nhất, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt khoảng 269 tỷ USD, với mức tăng trưởng ổn định từ 9 đến 10%. Chiếc bánh đang to ra, nhưng miếng bánh dành cho những người quản lý theo kiểu thủ công lại ngày một teo tóp.‏

‏Áp lực chính sách: Từ lựa chọn sang bắt buộc‏

‏Nếu như trước đây việc dùng phần mềm bán hàng là một lựa chọn mang tính nâng cấp, thì từ giữa năm 2026, nó đã trở thành yêu cầu gần như bắt buộc với nhiều hộ kinh doanh, xuất phát từ thay đổi lớn trong quản lý thuế và hóa đơn.‏

‏Cụ thể, Nghị định 254/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2026 và thay Nghị định 70/2025. Văn bản này thiết lập lại toàn bộ khung pháp lý về hóa đơn điện tử, trong đó kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (tức từ 01/7/2026), hóa đơn đặt in của cơ quan thuế hết giá trị sử dụng. Nói cách khác, cánh cửa quay về với hóa đơn giấy đã chính thức khép lại.‏

‏Nhóm chịu tác động trực tiếp nhất là các hộ có doanh thu lớn. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Việc kết nối trực tiếp dữ liệu bán hàng với cơ quan thuế đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch cần được ghi nhận chính xác, tức thời và có hệ thống, điều mà một cuốn sổ ghi tay đơn thuần không thể đáp ứng.‏

‏Đi kèm áp lực tuân thủ là rủi ro về chế tài. Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 16/01/2026, mức xử phạt tối đa cho một số hành vi vi phạm về hóa đơn điện tử có thể lên tới 80 triệu đồng. Với biên lợi nhuận mỏng của phần lớn hộ kinh doanh bán lẻ, một khoản phạt như vậy có thể xóa sạch lợi nhuận tích lũy cả năm.‏

‏Phần mềm bán hàng: Từ công cụ ghi chép đến hạ tầng vận hành‏

‏Điểm đáng chú ý trong năm 2026 là chính sách mới đã vô tình san phẳng khoảng cách công nghệ giữa doanh nghiệp lớn và hộ nhỏ. Nghị định 254/2026/NĐ-CP đã chính thức xóa bỏ mọi khoảng cách về hạ tầng công nghệ giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nếu trước đây, nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ vẫn còn loay hoay với hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử rời rạc, thì nay, "luật chơi" đã thay đổi hoàn toàn.‏

Trong bối cảnh ấy, phần mềm bán hàng không còn là nơi để ghi lại đã bán được bao nhiêu. Nó trở thành trung tâm thần kinh kết nối ba mảng vốn tách rời của một cửa hàng: bán hàng, hóa đơn điện tử và kế toán thuế. Một ‏ ‏phần mềm bán hàng‏ ‏ được thiết kế tốt sẽ tự động phát hành hóa đơn ngay khi giao dịch hoàn tất, đẩy dữ liệu lên cơ quan thuế, đồng thời cập nhật tồn kho và ghi nhận doanh thu, chi phí phục vụ kê khai. Toàn bộ quy trình vốn tốn hàng giờ đồng hồ làm sổ sách mỗi tối nay được gói gọn chỉ trong vài cú click.‏

Giá trị thực sự nằm ở chỗ này. Việc số hóa dữ liệu bán hàng còn giúp đơn giản hóa thủ tục kê khai, nộp thuế, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực hành chính so với phương thức thủ công trước đây. Với người chủ cửa hàng, đây không chỉ là tuân thủ luật mà còn là lấy lại quyền kiểm soát việc kinh doanh của chính mình.‏

Hệ sinh thái liên thông: Hướng đi của người bán chuyên nghiệp‏

Xu hướng này cũng được định hình bởi chính sách vĩ mô. Nhà nước đang chủ động thúc đẩy, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ. Chủ trương này được triển khai đồng bộ với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp công nghệ như MISA, KiotViet, Sapo.‏

‏Trong số đó, hướng tiếp cận được giới chuyên môn đánh giá cao là xây dựng một hệ sinh thái liên thông thay vì các giải pháp đơn lẻ. Một phần mềm bán hàng như MISA eShop đang đi theo logic này, khi kết nối trực tiếp nghiệp vụ bán hàng tại quầy với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phần mềm kế toán trên cùng một nền tảng. Nhờ vậy, dữ liệu chỉ cần nhập một lần và chảy xuyên suốt, giúp chủ cửa hàng vừa tuân thủ đúng quy định, vừa có ngay bức tranh tài chính minh bạch để ra quyết định.‏

‏Năm 2026 vì thế có thể xem là thời điểm bản lề. Phần mềm bán hàng đã bước ra khỏi vị trí một tiện ích để trở thành nền móng sống còn. Với hàng triệu hộ kinh doanh, câu hỏi không còn là có nên chuyển đổi số hay không, mà là chuyển đổi đủ nhanh để không bị bỏ lại phía sau hay không.‏

