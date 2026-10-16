Lãnh đạo cấp cao SMBC thăm và làm việc tại VPBank

‏Sự kiện có sự tham dự của 20 đại biểu, gồm các lãnh đạo cấp cao và đại diện hai ngân hàng, trong đó có ông Akihiro Fukutome, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SMBC và ông Nguyễn Đức Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VPBank.‏

‏Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh VPBank bước vào giai đoạn chiến lược 2026–2030, vì vậy các cuộc trao đổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình những ưu tiên hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo. ‏

‏Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo cấp cao hai bên đã trao đổi về triển vọng kinh tế Việt Nam, tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng cao cấp (Private Banking), ứng dụng AI, phát triển nguồn nhân lực, các giải pháp hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp FDI Nhật Bản và cơ hội tăng cường hợp tác trong huy động vốn quốc tế. Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì đối thoại chặt chẽ và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác phù hợp với chiến lược của mỗi bên.‏

‏VPBank hiện là ngân hàng tư nhân lớ‏ ‏n hàng đầu‏ ‏ tại Việt Nam có sự đồng hành của cổ đông chiến lược nước ngoài. ‏

‏Mối quan hệ trên không ngừng được củng cố qua hàng loạt thương vụ đầu tư và những sự kiện hợp tác trong hơn 5 năm qua. Năm 2021, SMBC Consumer Finance (SMBCCF), thành viên của Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), đã mua 49% vốn điều lệ tại FE CREDIT. Sang năm 2022, VPBank và SMBC ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh doanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam. ‏

‏Đến năm 2023, quan hệ đối tác bước sang trang mới mới khi VPBank hoàn tất chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC, với tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD. SMBC chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VPBank với tỷ lệ sở hữu 15%.‏

‏Quan hệ với SMBC không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và năng lực kết nối quốc tế cho VPBank, mà còn mở rộng dư địa hợp tác kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Ở chiều ngược lại, quy mô khách hàng, năng lực phân phối và sự am hiểu sâu sắc thị trường của VPBank tạo nền tảng để SMBC gia tăng hiện diện, mở rộng hoạt động và khai thác hiệu quả hơn các cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam.‏