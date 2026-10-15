Giám đốc LandProduction: “Máy móc hiện đại chưa đủ để tạo nên nội thất cao cấp”

Trong ngành nội thất cao cấp, khoảng cách từ một ý tưởng đến sản phẩm là chuỗi bài toán liên quan đến vật liệu, cấu tạo, kỹ thuật, độ chính xác và chất lượng. Một thiết kế có thể ấn tượng trên bản vẽ, nhưng để sản xuất ở quy mô thực tế, đồng thời giữ được tinh thần thiết kế và đáp ứng yêu cầu vận hành của công trình, lại là một câu chuyện khác.

Đó cũng là bài toán LandProduction – nhà máy sản xuất nội thất thuộc Landco Corporation – theo đuổi trong quá trình phát triển năng lực sản xuất. Tại Giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Châu Á - AADA 2026, LandProduction được vinh danh ở hạng mục Nhà máy sản xuất nội thất xuất sắc nhất Châu Á (Asia's Best Furniture Manufacturer).

‎ Bà Trịnh Thị Hương Lan – Giám đốc nhà máy sản xuất nội thất LandProduction

"Một thiết kế đẹp chỉ là điểm khởi đầu"

PV: Giải thưởng của AADA 2026 đề cao khả năng biến những thiết kế thành sản phẩm thực tế. Là người trực tiếp điều hành nhà máy, bà nhìn nhận bài toán "hiện thực hóa thiết kế" trong sản xuất nội thất cao cấp như thế nào?

Bà Trịnh Thị Hương Lan (Bà Hương Lan - pv): Một thiết kế đẹp chỉ là điểm khởi đầu. Khi đưa vào sản xuất, chúng tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi: vật liệu nào phù hợp, cấu tạo có khả thi không, các chi tiết liên kết được xử lý như thế nào, yêu cầu hoàn thiện ra sao và sản phẩm sẽ vận hành trong điều kiện thực tế như thế nào.

Có những chi tiết nhìn rất đơn giản trên bản vẽ nhưng khi sản xuất lại đòi hỏi nhiều bước thử nghiệm về vật liệu, cấu tạo hoặc kỹ thuật hoàn thiện. Ngược lại, cũng có những giải pháp cần được điều chỉnh để sản phẩm có thể sản xuất ổn định và sử dụng lâu dài.

Hệ thống máy móc nhập khẩu châu Âu tại nhà máy LandProduction, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất nội thất chất lượng cao

PV: Bà có thể chia sẻ thêm ví dụ thực tiễn về khoảng cách giữa một thiết kế và những yêu cầu khi đưa sản phẩm vào công trình thực tế?

Bà Hương Lan: Điều này thể hiện khá rõ ở những dự án có điều kiện vận hành đặc thù. Chẳng hạn, với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được vận hành theo tiêu chuẩn của tập đoàn quốc tế như Accor hay Tapestry Collection by Hilton, sản phẩm không chỉ cần đạt yêu cầu về thẩm mỹ mà còn phải tính đến tần suất sử dụng cao, khả năng bảo trì, độ bền vật liệu và sự đồng đều khi triển khai với số lượng lớn. Một chi tiết có thể đáp ứng tốt trong điều kiện thông thường chưa chắc đã phù hợp khi đặt trong môi trường này.

LandProduction từng tham gia sản xuất nội thất cho các dự án như Grand Pioneers I, Grand Pioneers II và Saquila Yacht. Qua mỗi công trình, đội ngũ tích lũy thêm kinh nghiệm về vật liệu, kỹ thuật và cách xử lý những tình huống mà bản vẽ ban đầu không phải lúc nào cũng thể hiện hết .

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‎ Nội thất khách sạn The Grand Dragon Hotel được sản xuất tại nhà máy LandProduction







Công nghệ tạo độ chính xác, con người quyết định chất lượng hoàn thiện

PV: LandProduction đầu tư khá nhiều vào công nghệ và hệ thống máy móc. Vậy thì vai trò của con người sẽ ở đâu?

Bà Hương Lan: Công nghệ giúp chúng tôi giải quyết rất đa dạng vấn đề. Nhưng nội thất cao cấp có một đặc thù: không phải mọi tiêu chí đều có thể chuyển thành thông số để máy móc đánh giá.

Máy có thể gia công theo kích thước được lập trình với độ chính xác rất cao, nhưng để đánh giá thì kinh nghiệm của con người rất quan trọng. Công nghệ đảm nhiệm những phần cần độ chính xác, tính lặp lại; con người tập trung vào những công đoạn như khả năng đánh giá và xử lý linh hoạt.

PV: Với một nhà máy sản xuất ở quy mô lớn, làm thế nào để sự tỉ mỉ trong từng chi tiết không chỉ xuất hiện ở một sản phẩm mẫu?

Bà Hương Lan: Đây là một trong những bài toán khó của sản xuất. Làm tốt một sản phẩm mẫu là chưa đủ. Khi triển khai số lượng lớn sản phẩm đồng bộ trong dự án, yêu cầu quan trọng là chất lượng phải được duy trì ổn định giữa các sản phẩm và các thời điểm sản xuất khác nhau.

Điều đó không thể phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của một cá nhân, nó đòi hỏi hệ thống có tính chuẩn mực. Ở LandProduction, chúng tôi phát triển mô hình sản xuất tích hợp từ yêu cầu đó. Khi các công đoạn liên quan đến nhiều nhóm vật liệu được kết nối với nhau, đội ngũ có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát sự tương thích, xử lý sai lệch, duy trì chất lượng xuyên suốt quá trình.

"Công nghệ có thể đầu tư, nhưng năng lực sản xuất phải được tích lũy"

PV: Khi công nghệ sản xuất ngày càng dễ tiếp cận thì đâu sẽ là năng lực tạo nên khác biệt của LandProduction và cũng là nền tảng để phát triển trong những năm tới?

Bà Hương Lan: Máy móc và công nghệ là điều kiện cần, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định năng lực. Với LandProduction, kinh nghiệm từ mỗi dự án không dừng lại ở việc giải quyết một yêu cầu cụ thể, mà được từng bước hệ thống hóa. Khi quá trình này được tích lũy qua nhiều loại hình khác nhau, nó trở thành năng lực của cả hệ thống chứ không phụ thuộc vào kinh nghiệm của một vài cá nhân.

PV: Trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ!

LandProduction là nhà máy sản xuất nội thất đặt tại Bắc Binh được thành lập từ 2027 thuộc Landco Corporation. Nhà máy có khuôn viên gần 30.000 m², tổ chức sản xuất theo mô hình tích hợp nhiều nhóm vật liệu và công đoạn, phục vụ các loại hình công trình từ khách sạn, du thuyền, phòng chờ thương gia, văn phòng đến nhà ở cao cấp.

Năm 2026, LandProduction được Asia Architecture Design Awards (AADA) vinh danh tại hạng mục 2026 Asia's Best Furniture Manufacturer.

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