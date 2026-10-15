CloudAZ ra mắt trung tâm trải nghiệm Google Gemini (GGEC) tiên phong tại Việt Nam

Với không gian tương tác 2 tầng chuyên sâu, GGEC đóng vai trò là cầu nối giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chuyển dịch từ các thử nghiệm AI đơn lẻ sang triển khai thực tế hệ thống AI tự chủ (Agentic AI), tạo ra giá trị vận hành đo lường được trên bảng cân đối kế toán.

Ngày 13 tháng 10, sự kiện chính thức đánh dấu mốc ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Google Gemini (GGEC) tiên phong tại Việt Nam, đặt tại trụ sở chính của CloudAZ - Số 3 ngõ 4 Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển dịch nhanh chóng từ thử nghiệm sang ứng dụng chuyên sâu, sự ra đời của GGEC mở ra cơ hội trải nghiệm thực tế và đối thoại chiến lược dành riêng cho các nhà lãnh đạo cấp cao (CSO, CEO, CTO, CIO) cùng các Giám đốc Khối Công nghệ & Vận hành đến từ các ngành trọng điểm như Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (FSI), Bán lẻ (Retail), Sản xuất (Manufacturing) và Thương mại điện tử.

Đưa thảo luận AI từ demo tính năng đến giải bài toán kinh doanh

Đặt tại Tòa nhà Cloudino (Hà Nội), Trung tâm Trải nghiệm Google Gemini (GGEC) được xây dựng nhằm đưa các thảo luận vượt qua khỏi những thử nghiệm AI đơn lẻ hay các buổi demo tính năng thuần túy. Thay vào đó, GGEC tập trung vào những câu hỏi thực tế mà nhiều tổ chức Việt Nam đang đặt ra: Nên giải quyết bài toán kinh doanh nào trước? Làm sao để tích hợp AI an toàn vào dữ liệu và hệ thống hiện có? Và lộ trình từ ý tưởng đến triển khai thực tế dành cho doanh nghiệp trông như thế nào?

Được vận hành bởi nền tảng Gemini (bao gồm Ứng dụng Gemini và Nền tảng Agent Gemini), GGEC trình diễn cách các doanh nghiệp có thể kết nối dữ liệu linh hoạt và an toàn, hỗ trợ quy trình công việc đa bước, đồng thời áp dụng cơ chế quản trị và giám sát khi việc ứng dụng AI ngày càng phát triển.

Khách tham quan trải nghiệm tại booth

Khám phá không gian trải nghiệm 2 tầng chuyên sâu

GGEC được thiết kế tối ưu hóa hành trình chuyển đổi của doanh nghiệp qua 2 phân khu chức năng riêng biệt:

Tầng 1 - Experience (Trải nghiệm Tương tác Trực tiếp):

Xoay quanh chủ đề trung tâm The Agentic Workplace" - phản ánh bước chuyển dịch mạnh mẽ từ "AI Hỗ trợ" sang "Lao động Tự chủ bằng AI Agent. Với tinh thần chủ đạo "Let me experience it" (Hãy để tôi trải nghiệm), không gian Tầng 1 cho phép khách tham quan trực tiếp tương tác và khám phá các kịch bản Live Demo linh hoạt của Gemini Enterprise thông qua hành trình 4 bước liền mạch: Discover Explore Meet Build.

Không gian tầng 1

Tầng 2 - Transform (Chuyển đổi & Nâng tầm Chiến lược):

Tập trung vào chủ đề "The GGEC Experience Box" cùng thông điệp cốt lõi "Build Your Own Agent". Mang tinh thần chủ đạo "Let me understand what it means for my business", Tầng 2 là không gian bàn tròn đối thoại cấp cao về cách Google Gemini và Google Cloud Platform giải quyết các bài toán kinh doanh và vận hành. Tại đây, các nhà lãnh đạo sẽ trải qua hành trình chuyển đổi chiến lược gồm 4 bước: Understand Design Imagine Act.

Không gian tầng 2

Thông điệp từ ban lãnh đạo

Nhấn mạnh về định hướng phát triển và giá trị thực tiễn mà GGEC mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, Chị Phương - Giám đốc Chiến lược (CSO) chia sẻ: "Sự ra mắt của Trung tâm Trải nghiệm Google Gemini (GGEC) tại Hà Nội không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một công nghệ mới, mà là cam kết của CloudAZ trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp giải bài toán kinh doanh thực tế. Tại GGEC, các nhà lãnh đạo sẽ trực tiếp nhìn thấy cách Agentic AI tự động hóa quy trình, tối ưu hóa nguồn lực và hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi số."

Chị Nguyễn Thị Phương - CSO CloudAZ

Sự khẳng định này càng trở nên thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi việc ứng dụng AI ngày nay không còn được đánh giá dựa trên sự mới mẻ thuần túy, mà dựa trên khả năng hỗ trợ đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng quyết định, hiệu quả vận hành và năng lực quản trị.

Từ khám phá AI đến xây dựng lộ trình triển khai thực tiễn

GGEC được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xác định những bước đi tiếp theo sau quá trình tìm hiểu và khám phá các tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua phương pháp Working Backwards (phát triển giải pháp từ nhu cầu thực tế), doanh nghiệp có thể xác định những bài toán kinh doanh ưu tiên, đánh giá tính khả thi và lựa chọn các sáng kiến phù hợp để triển khai thử nghiệm dưới hình thức Proof of Concept (PoC – Thử nghiệm tính khả thi) hoặc Minimum Viable Product (MVP – Sản phẩm khả dụng tối thiểu).

Ông Abhinav Kishore, Quản lý Kinh doanh Cấp cao, mảng Scaled/SMB, AT & GCP, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Google Cloud, chia sẻ: "Khi các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam đang tìm cách chuyển từ giai đoạn khám phá tiềm năng AI sang triển khai thực tiễn trên quy mô lớn, việc ra mắt trung tâm trải nghiệm Gemini tiên phong tại Việt Nam cùng CloudAZ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Tại Google Cloud, chúng tôi hướng đến việc đơn giản hóa những phức tạp trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cung cấp các giải pháp Gemini an toàn, đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp, giúp tạo ra những kết quả kinh doanh thiết thực và có thể đo lường ngay từ giai đoạn đầu"

CloudAZ đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình AI

Là đối tác ủy quyền chính thức hàng đầu của Google tại Việt Nam, CloudAZ đóng vai trò là cầu nối kỹ thuật lẫn chiến lược, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa các giải pháp AI tiên tiến thành giá trị kinh doanh đo lường được:

Thứ nhất, năng lực chuyên môn chuyên sâu: Sở hữu đội ngũ chuyên gia công nghệ chuẩn hóa bởi Google Cloud, CloudAZ cam kết đồng hành từ khâu tư vấn kiến trúc, thiết kế mô hình đến triển khai tích hợp, đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu năng.

Thứ hai, bảo đảm an toàn & tuân thủ: Tối ưu hóa việc triển khai Gemini Enterprise trên nền tảng hạ tầng bảo mật cấp doanh nghiệp của Google Cloud, giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu an toàn và tuân thủ các quy chuẩn bảo mật khắt khe.

Thứ ba, cam kết giá trị dài hạn: Không chỉ dừng lại ở giai đoạn chạy PoC hay thử nghiệm, CloudAZ đồng hành xuyên suốt trong lộ trình mở rộng (scale-up), chuyển giao năng lực và đào tạo đội ngũ nội bộ cho doanh nghiệp để làm chủ công nghệ Agentic AI.

Về Trung tâm Trải nghiệm Google Gemini (GGEC)

GGEC là trung tâm trải nghiệm tương tác chuyên sâu, kết nối giữa hạ tầng công nghệ hàng đầu của Google Cloud và các bài toán vận hành thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Đặt tại Tòa nhà Cloudino (Hà Nội), GGEC đóng vai trò là một không gian tư vấn & thử nghiệm thực tế, hỗ trợ các tổ chức rút ngắn thời gian nghiên cứu, đánh giá rủi ro an ninh thông tin và tăng tốc triển khai các hệ thống AI Agent tự chủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Sự kiện ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Google Gemini đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bình dân hóa và thương mại hóa thế hệ AI tự chủ tại thị trường Việt Nam. Bằng việc kết nối giữa trải nghiệm tương tác trực quan và tư vấn chiến lược chuyên sâu, GGEC hứa hẹn sẽ là điểm tựa tin cậy đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt trên con đường làm chủ công nghệ, tối ưu hóa vận hành và bứt phá tăng trưởng trong kỷ nguyên số.