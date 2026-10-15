Vikki Digital Bank: Kiến tạo chuẩn mực mới trong thiết kế ngành ngân hàng

‏Vikki Digital Bank bắt đầu từ đâu trong hành trình định hình một ngôn ngữ thiết kế riêng cho thương hiệu?‏

‏Vikki Digital Bank không bắt đầu từ kiến trúc hay thiết kế, mà từ khát vọng định nghĩa lại trải nghiệm ngân hàng. Chúng tôi tin rằng ngân hàng trong tương lai không chỉ là nơi thực hiện các giao dịch tài chính, mà còn có thể trở thành nơi kết nối con người, cảm hứng và phong cách sống. Từ đó, Vikki thay đổi cách tiếp cận không gian giao dịch thông thường để phát triển mô hình "Điểm hẹn Tài chính - Cafe in Bank", biến chi nhánh thành không gian mở để giao dịch, kết nối, làm việc, thư giãn và truyền cảm hứng. Đây cũng là cách Vikki cụ thể hóa định vị "Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà".‏

‏Triết lý thiết kế của chúng tôi là lấy con người làm trung tâm, để công nghệ phục vụ trải nghiệm chứ không thay thế trải nghiệm. Mỗi không gian cần đồng thời hội tụ công nghệ hiện đại, công năng linh hoạt và cảm xúc con người, thể hiện qua không gian mở, các khu tự phục vụ số, khu tư vấn, Vikkafé và những khu vực có khả năng kết nối cộng đồng. Chúng tôi không chạy theo những xu hướng thiết kế ngắn hạn, bởi công nghệ có thể thay đổi nhanh nhưng nhu cầu được thấu hiểu, kết nối và có trải nghiệm tốt của con người luôn tồn tại; vì vậy, không gian Vikki được định hướng đủ linh hoạt để thích ứng với công nghệ và hành vi khách hàng trong tương lai.‏

‏Công trình được vinh danh tại Giải thưởng Kiến trúc châu Á 2026 (AADA) phản ánh những giá trị nào trong định hướng thiết kế của Vikki Digital Bank?‏

‏Công trình được AADA vinh danh là sự thể hiện của những giá trị mà Vikki Digital Bank theo đuổi: đổi mới, lấy con người làm trung tâm, kết nối công nghệ với đời sống và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Chúng tôi không muốn tạo ra một "chi nhánh ngân hàng đẹp hơn", mà hướng tới một mô hình không gian ngân hàng khác đi, trong đó tài chính, công nghệ, Vikkafé, tương tác xã hội và yếu tố văn hóa được đặt trong cùng một trải nghiệm. Đây là sự chuyển dịch từ ngân hàng lấy giao dịch làm trung tâm sang ngân hàng lấy trải nghiệm làm trung tâm.‏

‏Thách thức lớn nhất trong quá trình này là thay đổi nhận thức về không gian ngân hàng truyền thống nhưng vẫn phải bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả vận hành. Giải pháp là kết hợp các khu tự phục vụ số, khu tư vấn, không gian mở, Vikkafé và các khu vực tương tác, qua đó tạo nên hành trình khách hàng tự nhiên hơn. Với Vikki, hai giải thưởng kiến trúc và nội thất tại AADA 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho một công trình mà còn cho thấy đổi mới của ngân hàng có thể được thể hiện qua sản phẩm, công nghệ và cả trải nghiệm vật lý của thương hiệu.‏

‏Nếu công trình là một tuyên ngôn, đó sẽ là: "Ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch tài chính, mà còn là nơi kết nối con người, truyền cảm hứng và thể hiện phong cách sống." Đó cũng là tinh thần "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai."‏

‏Công nghệ, tính bền vững và bản sắc văn hóa được Vikki Digital Bank đưa vào không gian như thế nào?‏

‏Vikki Digital Bank tích hợp self-service banking, màn hình LED, digital media, digital graphics, hệ thống ánh sáng hiện đại và không gian có khả năng tái cấu hình. Công nghệ không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn giúp khách hàng chủ động giao dịch, đồng thời cho phép không gian thích ứng với các sự kiện, hội thảo và những nhu cầu mới trong tương lai. Hệ thống công nghệ cũng hỗ trợ việc triển khai truyền thông, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng, đồng bộ trên toàn hệ thống.‏

‏Với Vikki, bền vững không chỉ nằm ở vật liệu hay kỹ thuật công trình mà còn ở khả năng tạo ra một không gian có giá trị lâu dài cho con người. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên ánh sáng tự nhiên, không gian xanh, thiết kế linh hoạt và khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai, đồng thời hướng tới một trung tâm ngân hàng - tài chính bền vững với hệ sinh thái số đa dạng, hiện đại và có trách nhiệm với xã hội.‏

‏Bên cạnh công nghệ, Vikki lựa chọn tinh thần Indochine như một lớp bản sắc để đối thoại với ngôn ngữ hiện đại. Các yếu tố đồ họa, nghệ thuật và hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa Indochine và văn hóa truyền thống Việt Nam được đưa vào không gian theo cách đương đại, giúp công trình vừa mang hơi thở quốc tế, vừa giữ được sự gần gũi với văn hóa Việt Nam.‏

‏Vikki Digital Bank muốn tạo ra những giá trị lâu dài nào cho khách hàng và cộng đồng thông qua các công trình của mình?‏

‏Chúng tôi mong muốn mỗi không gian Vikki Digital Bank trở thành một điểm chạm gần gũi và tích cực trong đời sống, nơi khách hàng không chỉ đến để giao dịch mà còn được tư vấn, kết nối và tìm hiểu sâu hơn về tài chính. Vikki muốn đưa những khái niệm về tài chính, đầu tư và quản lý tài sản trở nên dễ hiểu, thân thiện và gần gũi hơn, để khách hàng có thể chủ động nâng cao kiến thức và tự tin hơn trong các quyết định tài chính của mình.‏

‏Vì vậy, nếu phải lựa chọn giữa một công trình "đẹp", "bền vững" hay "có tác động xã hội", chúng tôi chọn "có tác động xã hội". Một công trình đẹp có thể tạo ấn tượng, một công trình bền vững có thể tồn tại lâu dài, nhưng một công trình tạo ra tác động tích cực có thể thay đổi cách con người sử dụng không gian và tương tác với nhau. Với Vikki, vẻ đẹp và tính bền vững cần cùng hướng đến một mục tiêu lớn hơn là tạo ra những trải nghiệm tốt đẹp và giá trị lâu dài cho con người.‏

‏Sau dấu ấn tại AADA, Vikki Digital Bank định hướng phát triển không gian và thương hiệu như thế nào trong tương lai?‏

‏Việc được AADA vinh danh là sự ghi nhận cho định hướng đổi mới của Vikki Digital Bank, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu trong việc kiến tạo mô hình ngân hàng thế hệ mới. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái ngân hàng số, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và các điểm chạm vật lý thế hệ mới, hướng tới một hệ sinh thái nơi tài chính, công nghệ và phong cách sống được kết nối liền mạch.‏

‏Vikki cũng kỳ vọng đóng góp một dấu ấn riêng vào sự phát triển của kiến trúc và thiết kế ngân hàng tại châu Á: đưa công nghệ vào đời sống nhưng luôn đặt con người ở trung tâm, đồng thời tạo ra những không gian mang bản sắc địa phương nhưng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là số hóa dịch vụ ngân hàng mà còn xây dựng một mô hình ngân hàng hiện đại, nhân văn và giàu cảm hứng, phù hợp với định hướng trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.‏

‏Đó cũng là nền tảng để Vikki Digital Bank tiếp tục theo đuổi tinh thần "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai": một không gian ngân hàng không chỉ phục vụ giao dịch, mà còn tạo ra kết nối, kiến thức, trải nghiệm và những giá trị tích cực cho cộng đồng.‏