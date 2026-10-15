Vietcombank cấp hạn mức 150 tỷ đồng, đồng hành với Lamson Retail Group mở rộng hoạt động

‏Nguồn vốn linh hoạt cho hoạt động kinh doanh‏

‏Theo thỏa thuận, Vietcombank cấp cho LSR hạn mức tín dụng trị giá 150 tỷ đồng, có hiệu lực trong 13 tháng. Nguồn vốn được thiết kế theo cơ chế giải ngân và quay vòng theo chu kỳ kinh doanh, tập trung vào các nhu cầu vốn lưu động như nhập hàng, dự trữ tồn kho và duy trì hoạt động của chuỗi bán lẻ.‏

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đang trên đà phát triển, LSR đứng trước nhiều cơ hội mở rộng quy mô và gia tăng sức bật trên thị trường thông qua các thương hiệu HAPAS, Mate Made. Việc bổ sung nguồn vốn tín dụng từ Vietcombank giúp doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường và triển khai các kế hoạch tăng trưởng dài hạn.‏

‏Đặc biệt, vào các dịp mua sắm cao điểm như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết Nguyên đán hay Lễ Tình nhân 14/2, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hàng hóa từ trước thời điểm sức mua gia tăng. Khi đó, nguồn vốn bổ sung giúp LSR có thể duy trì lượng hàng cần thiết, giảm áp lực dòng tiền và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh khi nhu cầu thị trường tăng.‏

‏Nguồn vốn bổ sung giúp LSR chủ động chuẩn bị hàng hóa trước các dịp cao điểm, giảm áp lực dòng tiền và kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường.

‏Kết quả của một quá trình thẩm định toàn diện‏

‏Vietcombank là ngân hàng có quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ, trong đó năng lực tài chính, dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp được xem xét trên nhiều khía cạnh. Vì vậy, việc LSR được Vietcombank phê duyệt hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng sau quá trình đánh giá toàn diện cũng cho thấy nền tảng tài chính và năng lực vận hành của doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu tín dụng đặt ra.‏

Việc Vietcombank phê duyệt hạn mức tín dụng ghi nhận năng lực tài chính và vận hành LSR.

‏Điểm mạnh của LSR nằm ở khả năng vận hành đa kênh, kết hợp giữa thương mại điện tử và hệ thống hơn 30 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Bên cạnh túi xách, LSR còn tạo dấu ấn với các combo quà tặng theo mùa như Valentine, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Nguyên đán, đồng thời mở rộng sang trang sức và nước hoa để hoàn thiện hơn hành trình đồng hành cùng phái đẹp. Trong giai đoạn 2023-2025, LSR duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trên 300% mỗi năm. HAPAS cũng nhiều lần giữ vị trí Top 1 ngành Túi xách & Vali trên Shopee Mall và TikTok Shop, khẳng định năng lực phát triển thương hiệu và vận hành bán lẻ đa kênh của LSR.‏

‏Việc doanh nghiệp vận hành đồng thời nhiều kênh bán hàng giúp mở rộng điểm tiếp cận khách hàng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị hàng tồn kho, doanh thu và dòng tiền. Trong quá trình thẩm định, Vietcombank xem xét hiệu quả kinh doanh của LSR trên cả hệ thống cửa hàng và thương mại điện tử, qua đó ghi nhận khả năng vận hành và duy trì dòng tiền ổn định của doanh nghiệp.‏

‏LSR hoạch định nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng mới‏

‏Trong thời gian tới, LSR dự kiến phân bổ nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch mở rộng. Theo kế hoạch, LSR sẽ sử dụng một phần vốn để chủ động nguồn hàng cho các bộ sưu tập mùa lễ hội và Tết Nguyên đán 2027. Bởi đây là những giai đoạn nhu cầu mua sắm thường tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị hàng hóa từ sớm để đảm bảo nguồn cung và đáp ứng sức mua theo từng thời điểm.‏

‏Bên cạnh việc bổ sung hàng hóa, LSR dự kiến tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống cửa hàng. Việc đầu tư vào mạng lưới bán lẻ không chỉ nhằm gia tăng điểm tiếp cận khách hàng mà còn hướng đến cải thiện trải nghiệm mua sắm và nâng cao hiệu quả vận hành tại các điểm bán.‏

‏LSR dự kiến tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới bán lẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

‏Song song với kênh cửa hàng, LSR sẽ đẩy mạnh hoạt động trên các sàn thương mại điện tử. Việc phân bổ nguồn lực đồng thời cho cửa hàng offline và nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển mô hình bán lẻ đa kênh, đồng thời chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, phân bổ doanh thu giữa các kênh.‏

‏Việc ký thỏa thuận hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank và LSR được xem là bước tiến quan trọng, một dấu mốc khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đơn vị, thể hiện quyết tâm và những nỗ lực không ngừng để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của cả hai bên, phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển chung của các doanh nghiệp Việt Nam.‏