Apollo Silicone nâng chuẩn nghề cùng cộng đồng ngành Cửa Việt Nam

Qua đó, Apollo tiếp tục khẳng định cách đồng hành cùng cộng đồng ngành cửa bằng giá trị thực tế, nơi chất lượng sản phẩm được kết nối với kỹ năng người thợ và yêu cầu của công trình.

Khu vực trải nghiệm của Apollo Silicone tại Lễ kỷ niệm 8 năm Hiệp hội Cửa Hà Bắc Lạng trở thành không gian kết nối chuyên môn giữa nhà sản xuất, đại lý và cộng đồng thi công. (Ảnh: Apollo Silicone)

Hiện thực hóa vai trò đồng hành từ các giải pháp toàn diện và tối ưu kinh tế

Trong chuỗi giá trị ngành xây dựng nói chung và ngành cửa nói riêng, một thương hiệu vật liệu chỉ thực sự tạo ra sức ảnh hưởng bền vững khi tham gia vào đời sống thực tế của thị trường.

Tại sự kiện Kỷ niệm 8 năm thành lập Hiệp hội Cửa Việt Nam - Chi hội Hà Bắc Lạng ngày 4/10/2026 tại Bắc Ninh, Apollo Silicone tiếp tục khẳng định cách tiếp cận này. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tài trợ thương mại đơn thuần, doanh nghiệp biến không gian của mình thành điểm giao thoa giữa vật liệu, kiến thức kỹ thuật và giải pháp kinh tế.

Đội ngũ kỹ thuật của Apollo Silicone trực tiếp đảm nhiệm vai trò Ban Giám khảo tại Hội thi Tay nghề, tổ chức khu vực thực nghiệm keo thực tế và giải đáp chuyên sâu cho các xưởng gia công. Đặc biệt, việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và giới thiệu các dòng giải pháp mới tại sự kiện đã mở ra cơ hội tiếp cận đa dạng cho khách hàng: từ phân khúc công trình đòi hỏi chuẩn kỹ thuật khắt khe đến nhu cầu dân dụng phổ thông cần tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ bền liên kết.

Cách làm này phản ánh tư duy quản trị thị trường rõ ràng: không chỉ bán sản phẩm, mà cùng đối tác và người thợ tìm ra lời giải dung hòa giữa chất lượng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Góp phần nâng chuẩn nghề từ mắt xích then chốt: Kỹ thuật thi công

Trong ngành xây dựng chế tạo cửa, chất lượng sản phẩm xuất xưởng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để tạo nên độ bền và tính an toàn của công trình nằm ở khâu hoàn thiện – nơi phụ thuộc vào tay nghề và kỷ luật của người thợ.

Đằng sau một đường keo đạt chuẩn không chỉ là độ bám dính hay tính đàn hồi của silicone, mà là chuỗi thao tác tỉ mỉ: từ xử lý bề mặt, lựa chọn mã keo tương thích, kiểm soát góc bắn đến kỹ thuật vuốt chỉ hoàn thiện. Chỉ một thiếu sót nhỏ trong thao tác cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chống thấm, cách âm hay độ kín khít của toàn bộ hệ cửa.

Hội thi Tay nghề Cửa khu vực Hà Bắc Lạng vì thế mang ý nghĩa của một không gian chuẩn hóa. Bằng việc đồng hành xây dựng tiêu chí đánh giá về độ chính xác, quy trình và độ an toàn, Apollo Silicone cùng Hiệp hội từng bước xác lập nhận thức mới: tay nghề giỏi không chỉ là thao tác nhanh, mà là hiểu đúng bản chất vật liệu và tuân thủ kỷ luật thi công chuẩn mực. Đây chính là điểm chạm cốt lõi nơi chất lượng vật liệu được chuyển hóa thành chất lượng công trình.

Kiểm soát kỹ thuật và hiểu đúng tính năng vật liệu là yếu tố then chốt giúp chuyển hóa chất lượng sản phẩm thành độ bền vững của công trình. (Ảnh: Apollo Silicone)

NSND Tự Long và câu chuyện: Người thợ là "nghệ sĩ" kiến tạo vẻ đẹp bền vững cho công trình

Sự xuất hiện của NSND Tự Long tại khu vực trải nghiệm của Apollo Silicone mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc và sâu sắc về nghề. Từng có thời gian học nghề và trực tiếp trải nghiệm của một người thợ lành nghề trước khi thành danh trên sân khấu nghệ thuật, NSND Tự Long chia sẻ sự đồng cảm tự nhiên với những trăn trở, giọt mồ hôi và niềm tự hào của người thợ cửa.

Cuộc gặp gỡ này mở ra một thông điệp mang tính nâng tầm vị thế người lao động: Nếu người nghệ sĩ cống hiến những tác phẩm thăng hoa trên sân khấu, thì người thợ cửa chính là những "nghệ sĩ đời sống" nơi công trình. Mỗi đường cắt nhôm chuẩn xác, mỗi đường keo mượt mà, kín khít không đơn thuần là kỹ thuật cơ khí, mà là sự chỉn chu, tâm huyết để kiến tạo nên những không gian sống an toàn, hoàn mỹ và bền bỉ trước thách thức thời gian.

Sự ghi nhận này tiếp thêm niềm tự hào nghề nghiệp cho cộng đồng thợ thi công, khẳng định rằng giá trị của họ luôn đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của diện mạo kiến trúc đô thị.

NSND Tự Long chia sẻ cùng cộng đồng thợ thi công: Sự tỉ mỉ, tâm huyết trong từng đường keo, góc cửa chính là phẩm chất của người nghệ sĩ kiến tạo công trình. (Ảnh: Apollo Silicone)

Từ cung ứng vật liệu đến hệ sinh thái phát triển bền vững ngành Cửa

Sau hơn hai thập kỷ đồng hành cùng ngành xây dựng Việt Nam, bước đi của Apollo Silicone tại sự kiện Hà Bắc Lạng tiếp tục minh chứng cho định hướng mở rộng vai trò: từ thương hiệu dẫn đầu về thị phần chất trám trét trở thành một thành viên tích cực kiến tạo hệ sinh thái ngành.

Thông điệp "Một lần chạm là một đời gắn kết - Apollo Silicone, Chất keo cuộc sống" được hiện thực hóa bằng những giá trị thiết thực: người thợ được cập nhật kỹ năng và chuẩn mực mới; đại lý và nhà xưởng có thêm giải pháp tối ưu chi phí; người tiêu dùng thụ hưởng những công trình an toàn, thẩm mỹ.

Khi các mắt xích từ nhà sản xuất vật liệu, tổ chức nghề nghiệp đến đội ngũ thi công trực tiếp cùng chia sẻ chung một tiêu chuẩn chất lượng, ngành cửa và vật liệu xây dựng Việt Nam sẽ có thêm nền tảng vững chắc để chuyển mình chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững.

Từ một đường keo đến một công trình, từ một người thợ đến một cộng đồng nghề, chất lượng cuối cùng vẫn được tạo nên bởi những con người cùng chia sẻ trách nhiệm đối với điều mình làm. Với Apollo, đó cũng là ý nghĩa dài hạn của việc đồng hành cùng Hội Cửa Việt Nam và những hiệp hội ngành nghề xã hội khác như SACA và HGBA.