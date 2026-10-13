Vinacapital xây dựng năng lực AI trên nền tảng bảo mật và quản trị

Đưa AI trở thành năng lực chiến lược

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại cách doanh nghiệp vận hành, VinaCapital đã chủ động đưa AI vào môi trường làm việc như một phần của chiến lược phát triển năng lực số. Thay vì tiếp cận AI qua các thử nghiệm đơn lẻ, doanh nghiệp xây dựng một lộ trình đồng bộ giữa công nghệ, con người, quản trị dữ liệu và kiểm soát rủi ro, nhằm nâng cao hiệu suất, hỗ trợ ra quyết định và thúc đẩy đổi mới.

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital chia sẻ rằng: "Tại VinaCapital, chúng tôi tin rằng giá trị của AI không nằm ở công nghệ đơn thuần mà ở khả năng giúp con người làm việc hiệu quả hơn, ra quyết định tốt hơn và thúc đẩy đổi mới trong toàn tổ chức. Đó là lý do VinaCapital đầu tư xây dựng nền tảng AI trên cơ sở bảo mật, quản trị dữ liệu và tuân th ủ. "

Bắt đầu từ những công việc hằng ngày

Với định hướng đó, VinaCapital lựa chọn bắt đầu ứng dụng AI vào những công việc quen thuộc hàng ngày của nhân viên. Theo đó, Microsoft 365 Copilot được triển khai trong môi trường làm việc số, hỗ trợ nhân viên trong các tác vụ như soạn thảo tài liệu, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả cộng tác.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, VinaCapital cũng chú trọng xây dựng năng lực sử dụng AI trong toàn tổ chức thông qua các chương trình đào tạo và hướng dẫn phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người dùng. Cách tiếp cận này giúp nhân viên ứng dụng AI một cách thiết thực và phù hợp với đặc thù công việc cũng như các quy định quản trị của doanh nghiệp.

Bảo mật và quản trị là nền tảng

Đối với các tổ chức tài chính, ứng dụng AI luôn đi cùng yêu cầu cao về quản trị và kiểm soát rủi ro. Vì vậy, ngay từ giai đoạn đầu, VinaCapital xác định dữ liệu, bảo mật và tuân thủ là những yếu tố nền tảng trong lộ trình phát triển AI.

Công ty không xem AI như một dự án công nghệ độc lập mà tích hợp AI vào chiến lược chuyển đổi số tổng thể, trong đó dữ liệu, danh tính người dùng, quyền truy cập và các yêu cầu quản trị được quản lý đồng bộ. Cách tiếp cận này hướng tới việc triển khai AI an toàn, có kiểm soát và phù hợp với yêu cầu quản lý của tổ chức.

Từng bước mở rộng sáng kiến AI

Song song với việc khai thác những lợi ích về năng suất, VinaCapital hướng tới xây dựng một môi trường làm việc sẵn sàng cho AI trong dài hạn. Từ nền tảng ban đầu với Microsoft 365 Copilot, công ty tiếp tục nghiên cứu và đánh giá các cơ hội mở rộng ứng dụng AI vào nhiều nhu cầu nghiệp vụ khác nhau, phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của tổ chức.

VinaCapital lựa chọn cách tiếp cận từng bước và có lộ trình, từ xác định nhu cầu, phát triển năng lực và kỹ năng của nhân viên, đến xây dựng nền tảng quản trị phù hợp trước khi mở rộng quy mô ứng dụng AI.

Đồng hành cùng hệ sinh thái đối tác

Trong quá trình xây dựng năng lực AI, VinaCapital lựa chọn đồng hành cùng các đối tác công nghệ có kinh nghiệm nhằm bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện bài bản, phù hợp với đặc thù vận hành của một tổ chức tài chính. Microsoft và Noventiq đã hỗ trợ VinaCapital trong các khía cạnh then chốt, từ tư vấn lộ trình, triển khai giải pháp, đào tạo người dùng đến củng cố nền tảng bảo mật và quản trị dữ liệu.

Sự phối hợp này giúp VinaCapital từng bước hình thành nền tảng cần thiết để ứng dụng AI một cách an toàn, có kiểm soát và có khả năng mở rộng trong dài hạn. Trong đó, VinaCapital giữ vai trò trung tâm trong việc xác định định hướng, nhu cầu thực tiễn và các tiêu chuẩn quản trị, bảo đảm công nghệ được triển khai nhằm phục vụ mục tiêu vận hành và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hướng tới tương lai

Đối với VinaCapital, AI không đơn thuần là một dự án công nghệ ngắn hạn mà là một hành trình dài hạn nhằm nâng cao năng lực thích ứng, thúc đẩy đổi mới và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Trên nền tảng kết hợp giữa công nghệ, con người, bảo mật và quản trị, VinaCapital đang từng bước xây dựng năng lực để ứng dụng AI một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Lộ trình tiếp cận này thể hiện sự chủ động của VinaCapital trong việc đón đầu những thay đổi của công nghệ, nâng cao năng lực số và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới trong kỷ nguyên AI.