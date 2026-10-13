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Lexus ES thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam: điện hóa hoàn toàn, giá hấp dẫn từ 2,34 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Lexus ES thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam: điện hóa hoàn toàn, giá hấp dẫn từ 2,34 tỷ đồng

Lexus Việt Nam chính thức ra mắt mẫu sedan hạng sang Lexus ES thế hệ mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với dải sản phẩm điện hóa hoàn toàn.

Thế hệ thứ 8 của Lexus ES phân phối tại Việt Nam gồm ba phiên bản: hai mẫu hybrid (ES 350h Premium, ES 350h Luxury) và một mẫu thuần điện (ES 500e) đi kèm mức giá dễ tiếp cận khởi điểm từ 2,34 tỷ đồng cho bản ES 350h Premium và cao nhất là 2,94 tỷ đồng cho bản thuần điện ES 500e.

Về ngoại thất, ES mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Clean Tech × Elegance" (Tinh giản × Thanh lịch) được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC. Kích thước xe được mở rộng đáng kể với chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc và sự thoải mái tối đa cho hành khách. Bên trong khoang lái, Lexus tiếp tục phát triển triết lý Tazuna, trang bị vô-lăng 3 chấu thế hệ mới, cụm đồng hồ 12,3 inch, hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson và công nghệ nút điều khiển ẩn thông minh (Hidden Switches) được tiên phong ứng dụng.

Về mặt vận hành, hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 6 trên các bản ES 350h giúp tối ưu công suất và tái tạo năng lượng. Trong khi đó, mẫu thuần điện ES 500e nổi bật với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4 cùng chế độ lái giả lập số sàn (Interactive Manual Drive), mang đến trải nghiệm lái trực quan, cân bằng và đầy cảm xúc.

Đặc biệt, Lexus ES là mẫu xe tiên phong được hãng trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0) tiên tiến nhất. Hãng cũng cung cấp chính sách hậu mãi vượt trội với thời gian bảo hành xe và pin lên đến 10 năm. Riêng khách hàng sở hữu ES 500e sẽ được lắp đặt miễn phí trụ sạc tại nhà và sử dụng trạm sạc miễn phí 24/7 tại hệ thống đại lý chính hãng.

Với những thay đổi toàn diện, Lexus ES thế hệ mới không chỉ khẳng định vị thế sedan sang trọng mà còn thể hiện cam kết của thương hiệu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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