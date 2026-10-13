Tháng Mười, cùng dành tặng mẹ một ngày thảnh thơi tại Phương Đông Asahi

‏Một ngày sum vầy gói trọn những yêu thương‏

‏"Mẹ, cuối tuần này mẹ có bận gì không? Con đưa mẹ đi nghỉ dưỡng nhé!" ‏

‏Bà L.P.Lan thoáng bất ngờ trước lời rủ của con gái. Ở tuổi 70, bà đã quen với việc mình là người hỏi con "Hôm nay công việc có bận không?", "Đi làm về chưa?", "Cuối tuần có về nhà không?". Vì thế, khi nghe con gái chủ động hỏi lịch của mình để sắp xếp một ngày đi chơi, bà vừa vui vừa có chút ngần ngại: "Mẹ có làm sao đâu mà phải nghỉ dưỡng". Con gái chỉ cười: "Mẹ cứ đi với con là được".‏

‏Có lẽ, đó cũng là câu chuyện của rất nhiều người mẹ. Suốt những năm tháng thanh xuân họ thường dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân mà đôi khi quên rằng chính mình cũng xứng đáng được nâng niu. Với chị M.Anh, chuyến đi lần này không phải một món quà cầu kỳ dành cho mẹ. Chị chỉ muốn có một ngày hai mẹ con không vướng công việc, không bận chuyện gia đình, cùng nhau ăn một bữa cơm thật thong thả và để mẹ được tận hưởng những điều mà ngày thường bà hiếm khi dành thời gian cho bản thân.‏

‏Điểm dừng chân của hai mẹ con là Phương Đông Asahi - Tổ hợp tắm khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe ngay nội thành Hà Nội. Hành trình nghỉ dưỡng tại đây bắt đầu bằng những phút giây thư giãn trong dòng khoáng nóng ấm áp. Vốn nghĩ mẹ sẽ ngại thử những trải nghiệm mới, nhưng khi bước vào khu Onsen, bà Lan nhanh chóng thích thú với việc lần lượt trải nghiệm các bể như bể tắm khoáng nóng, bể sục jacuzzi, bể lụa micro bubble đến bể lạnh Mizuburo. Giữa không gian mang đậm phong cách Nhật Bản, bà đặc biệt thích trải nghiệm ngâm mình trong lu thảo dược. Hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc lan tỏa, hòa cùng làn nước ấm tạo nên cảm giác dễ chịu, thư thái. "Trước đây tôi chưa tắm Onsen bao giờ, hôm nay được con gái đưa đến đây mới biết có trải nghiệm thú vị như vậy. Ngâm mình xong thấy cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái, người cũng dễ chịu hơn rất nhiều", bà Lan vui vẻ chia sẻ.‏

‏Với hai mẹ con, một buổi sáng vốn chỉ bắt đầu bằng câu "đi nghỉ dưỡng nhé" đã trở thành khoảng thời gian quý giá để cùng nhau sẻ chia những câu chuyện thường ngày, nhắc lại kỷ niệm cũ và tận hưởng niềm vui giản dị khi được ở bên nhau. ‏

‏Sau những phút ngâm mình trong dòng khoáng ấm áp, hành trình nghỉ dưỡng được nối dài bằng trải nghiệm xông hơi Jjim Jil Bang trong không gian mang đậm phong cách Hàn Quốc. Với 10 phòng xông đa dạng như đá muối, đá quý, Oxy Hinoki, hồng ngoại, phòng xông tuyết lạnh, mỗi không gian không chỉ mang đến cảm nhận khác nhau về nhiệt độ, hương thơm mà còn hướng đến những lợi ích chăm sóc cơ thể như hỗ trợ thư giãn cơ bắp, thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp tinh thần dễ chịu hơn. Nếu phòng Oxy Hinoki gây ấn tượng bởi hương gỗ tự nhiên dịu nhẹ, thì phòng xông tuyết lạnh lại đem đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, tạo nên sự tương phản thú vị. Cứ thế, bà Lan thong thả khám phá từng không gian, để hành trình nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp chăm chút cho cơ thể và tinh thần theo cách nhẹ nhàng và đầy tận hưởng.‏

‏Đến giờ trưa, nhà hàng Asahi là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình nghỉ dưỡng của hai mẹ con. Những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, hấp dẫn từ cách trình bày đến hương vị, kết hợp trong không gian ấm cúng của nhà hàng tạo nên một bữa trưa ngon mắt và ngon miệng. Với bà Lan, niềm vui đôi khi nằm ở những điều thật giản dị: được con gái hỏi han món nào hợp khẩu vị, được ngồi ăn cùng nhau mà không phải nhìn đồng hồ, được lắng nghe và kể những chuyện tưởng chừng đã quen thuộc. Bữa ăn tại nhà hàng Asahi vì thế không chỉ góp thêm hương vị cho một ngày ý nghĩa, mà còn là khoảng thời gian để hai thế hệ gần nhau hơn.‏

‏Rời bàn ăn, chị M.Anh cùng mẹ trải nghiệm Trị liệu bấm huyệt toàn thân trong phòng VIP riêng tư, khép lại một ngày nghỉ dưỡng bằng những phút giây chăm sóc chuyên sâu. Không gian được bố trí khép kín với bể sục, phòng xông hơi, khu vực thay đồ và vệ sinh riêng, mang đến sự thoải mái, thuận tiện trong suốt quá trình trị liệu.‏

‏Từng động tác day ấn tập trung vào những vùng căng cứng, giúp thư giãn cơ bắp, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái cho cơ thể. Với chị M.Anh, nhìn mẹ an yên tận hưởng từng phút giây cũng là món quà ý nghĩa nhất trong chuyến đi lần này: "Tôi cứ nghĩ 20/10 phải mua cho mẹ thứ gì đó đắt đỏ. Nhưng cuối cùng điều tôi thấy vui nhất lại là cả ngày hôm nay mẹ chẳng phải lo gì, cứ thích gì thì làm cái đó", chị cười.‏

‏Thời gian bên những người thân yêu: Món quà giản dị mà quý giá hơn mọi điều xa xỉ‏

‏Với trải nghiệm‏ ‏tắm khoáng Onsen‏ ấm áp, xông hơi Jjim Jil Bang đa dạng đến những phút giây spa trị liệu chăm sóc cơ thể cùng bữa ăn ngon tại nhà hàng, Phương Đông Asahi mang đến cho hai mẹ con bà Lan một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay giữa lòng Hà Nội. Mỗi trải nghiệm mở ra một cách tận hưởng riêng, để khách hàng tạm gác lại nhịp sống bận rộn, chăm sóc cơ thể và tìm thấy những phút giây thảnh thơi bên những người thân yêu mà không cần đi đâu xa.‏

‏Chuyến đi lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt với chị M.Anh. Đó là dịp chị nhận ra rằng, khi con cái trưởng thành và bắt đầu có những hành trình riêng, thời gian dành cho mẹ càng trở nên đáng quý. Đôi khi, yêu thương không cần được thể hiện bằng những điều lớn lao, mà hiện diện trong một ngày cùng nhau đi đến nơi chưa từng đến, thưởng thức món ngon yêu thích hay đơn giản là ngồi cạnh nhau lâu hơn thường lệ. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị ấy lại chính là điều khiến một ngày bên nhau trở thành kỷ niệm đáng trân trọng.‏

‏Dịp 20/10, chị M.Anh chọn dành tặng mẹ một ngày nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi, để hai mẹ con có thêm thời gian ở bên nhau giữa những bộn bề thường nhật. Bởi khi con cái trưởng thành và có những hành trình riêng, những phút giây sum vầy bên những người thân yêu lại càng trở nên đáng quý. Một ngày nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi vì thế không đơn thuần là hành trình chăm sóc sức khỏe, mà còn là dịp để yêu thương được vun đắp bằng thời gian bên nhau: món quà giản dị mà quý giá hơn mọi điều xa xỉ.‏

‏Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi‏

‏Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội‏

‏Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356‏