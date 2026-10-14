Franklin Sports: 80 năm đồng hành cùng thể thao, mở chương mới tại Việt Nam

Từ một doanh nghiệp gia đình, Franklin từng bước mở rộng sang nhiều bộ môn và thị trường trên thế giới, liên tục đổi mới dựa trên nhu cầu thực tế của vận động viên. Trong 80 năm, thương hiệu liên tục đổi mới dựa trên nhu cầu thực tế của vận động viên. Năm 1984, thương hiệu tạo dấu ấn với Pro Classic, mẫu găng tay đánh bóng được phát triển với sự hỗ trợ của huyền thoại Mike Schmidt.

Từ nền tảng thể thao đến pickleball

Franklin bước vào lĩnh vực pickleball từ năm 2016, khi bộ môn này bắt đầu phát triển mạnh tại Mỹ. Với nền tảng lâu năm trong phát triển thiết bị thể thao, Franklin sớm tham gia và trở thành một trong những thương hiệu tiên phong của pickleball hiện đại. Trong gần một thập kỷ, thương hiệu đã phát triển danh mục từ bóng, vợt đến phụ kiện, phục vụ cả người chơi phong trào và vận động viên chuyên nghiệp.

Trong đó, X-40 là một trong những dòng bóng tiêu biểu của Franklin, trong khi C45 thể hiện hướng phát triển vợt hiệu suất cao gắn với nhu cầu của vận động viên chuyên nghiệp. Dòng vợt này được phát triển với sự đồng hành của các tay vợt hàng đầu như Anna Leigh Waters, Hayden Patriquin, Parris Todd và Sofia Sewing, đưa trải nghiệm thực tế từ sân đấu vào quá trình phát triển sản phẩm. Trong năm nay, thương hiệu dự kiến ra mắt một dòng vợt thế hệ mới.

Hình ảnh chiếc vợt "?" phiên bản giới hạn như màn chào sân cho dòng vợt thế hệ mới

Vì sao Việt Nam, và vì sao là thời điểm này?

Pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, với sự gia tăng của sân chơi, câu lạc bộ và các giải đấu. Năm 2026 đánh dấu bước tiến rõ nét hơn của Franklin tại thị trường này, với sự đồng hành tại Franklin Asia Showcase 2 ở TP.HCM, PPA Hanoi và nhiều hoạt động dành cho người chơi.

Đặc biệt gần đây nhất, Franklin tham gia Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng với vai trò nhà tài trợ bóng chính thức của giải đấu. Những hoạt động này góp phần đưa Franklin đến gần hơn với thị trường và người chơi trong nước.

Từ hiện diện đến cam kết lâu dài

Franklin đang từng bước xây dựng nền tảng hoạt động chính thức, giúp người chơi tiếp cận sản phẩm chính hãng, thông tin sản phẩm, chính sách bảo hành và các quyền lợi liên quan. Website chính thức của Franklin Pickleball Vietnam cũng là kênh để người chơi tìm hiểu và mua các sản phẩm như X-40 và C45.

Trong thời gian tới, Franklin dự kiến ra mắt dòng vợt thế hệ mới, tiếp tục triển khai các hoạt động và sự kiện dành cho người chơi, đồng thời hướng đến việc mở cửa hàng flagship đầu tiên.

Tìm hiểu thêm về Franklin Việt Nam tại: https://franklin-pickleball.vn/vi

Chương tiếp theo

Những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục mở ra nhiều hoạt động mới, với Franklin Asia Showcase 3 là một trong những dấu mốc đáng chú ý.

Trong tầm nhìn 3 đến 5 năm, Franklin hướng đến việc tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và trải nghiệm thương hiệu tại thị trường này. 80 năm lịch sử là nền tảng để Franklin bước vào những chương mới của thể thao, với Việt Nam là một phần trong hành trình phát triển tiếp theo của thương hiệu.

Franklin Asia Showcase là một trong những sự kiện đáng chú ý trong giới pickleball Việt Nam do Franklin tổ chức

"Trong những năm tới, Franklin mong muốn không chỉ được biết đến là một thương hiệu cung cấp sản phẩm pickleball tại Việt Nam, mà còn trở thành một người bạn đồng hành lâu dài của cộng đồng. Chúng tôi muốn cùng người chơi, vận động viên, đối tác và các giải đấu góp phần xây dựng một hệ sinh thái pickleball ngày càng chuyên nghiệp, năng động và phát triển tại Việt Nam." - Stanley Low , Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á của Franklin chia sẻ.