Những câu hỏi ứng viên có thể đặt cho nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

Chủ động đặt câu hỏi phù hợp thể hiện sự chuẩn bị, quan tâm và mong muốn gắn bó. Những câu hỏi đúng trọng tâm giúp ứng viên có thêm cơ sở cân nhắc doanh nghiệp và vị trí có phù hợp với định hướng cá nhân hay không.

‏Câu hỏi về công việc của vị trí ứng tuyển‏

‏Trước khi nhận việc, ứng viên nên tìm hiểu cụ thể những nhiệm vụ, yêu cầu và tiêu chí đánh giá của vị trí đang ứng tuyển. Các câu hỏi dưới đây có thể giúp làm rõ phạm vi công việc và hạn chế tình trạng hiểu chưa đầy đủ về vị trí sau khi bắt đầu làm việc.‏

‏Câu hỏi 1: Những nhiệm vụ chính của vị trí này trong thời gian đầu là gì?‏

‏Đối với câu này thì ứng viên có thể hình dung rõ hơn công việc cần ưu tiên khi mới gia nhập doanh nghiệp. Câu trả lời của nhà tuyển dụng cũng giúp người tìm việc biết vị trí tập trung vào những nhiệm vụ nào, từ đó đối chiếu với kinh nghiệm và khả năng hiện có.‏

‏Câu hỏi 2: Nhà tuyển dụng thường đánh giá hiệu quả công việc của vị trí này dựa trên những tiêu chí nào?‏

‏Đây là câu hỏi giúp ứng viên hiểu kỳ vọng của doanh nghiệp đối với nhân sự mới. Những tiêu chí về tiến độ, chất lượng, doanh số, hiệu suất hoặc khả năng phối hợp có thể khác nhau tùy vị trí, vì vậy việc tìm hiểu trước giúp ứng viên chủ động hơn nếu được nhận.‏

‏Câu hỏi 3: Một ngày hoặc một tuần làm việc điển hình của vị trí này thường diễn ra như thế nào?‏

‏Thông tin này giúp ứng viên hình dung rõ hơn về nhịp độ và cách phân bổ thời gian trong công việc. Với những người đang cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp với thói quen, kỹ năng và cách làm việc của bản thân.‏

‏Đối với những người đang ‏ ‏kiếm việc làm online tại nhà‏ ‏, việc đặt câu hỏi về hình thức làm việc, công cụ phối hợp và cách đánh giá hiệu suất càng cần thiết. Những thông tin này giúp ứng viên xác định công việc có thực sự phù hợp với điều kiện cá nhân hay không.‏

‏Câu hỏi về văn hóa công ty, đội nhóm - phòng ban‏

‏Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, môi trường làm việc và cách phối hợp giữa các thành viên cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của nhân sự. Ứng viên có thể đặt câu hỏi để hiểu thêm về đội nhóm, phong cách quản lý và cách doanh nghiệp tổ chức công việc.‏

‏Câu hỏi 1: Vị trí này sẽ làm việc trực tiếp với những bộ phận hoặc thành viên nào?‏

‏Câu hỏi giúp ứng viên hình dung được các mối quan hệ công việc thường xuyên và phạm vi phối hợp của vị trí. Nếu công việc yêu cầu làm việc với nhiều phòng ban, người tìm việc có thể chủ động tìm hiểu thêm về quy trình trao đổi và phân chia trách nhiệm.‏

‏Câu hỏi 3: Doanh nghiệp thường tổ chức hoạt động đào tạo hoặc gắn kết đội nhóm như thế nào?‏

‏Đây là câu hỏi phù hợp với những ứng viên quan tâm đến môi trường làm việc lâu dài. Thông qua câu trả lời, ứng viên có thể hiểu thêm về cách doanh nghiệp hỗ trợ nhân sự mới, chia sẻ kiến thức và xây dựng sự phối hợp giữa các thành viên.‏

‏Câu hỏi về cơ hội, lộ trình thăng tiến‏

‏Cơ hội phát triển là yếu tố nên được tìm hiểu ngay từ giai đoạn phỏng vấn, đặc biệt với những ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài. Thay vì chỉ hỏi về việc tăng lương hay thăng chức, ứng viên có thể tập trung vào tiêu chí phát triển năng lực và con đường nghề nghiệp.‏

‏Câu hỏi 1: Vị trí này có những cơ hội phát triển nghề nghiệp nào trong thời gian tới?‏

‏Câu hỏi giúp ứng viên biết vị trí đang ứng tuyển có thể mở ra những hướng đi nào trong tương lai. Một số doanh nghiệp có lộ trình từ nhân viên lên chuyên viên, trưởng nhóm hoặc quản lý, trong khi những nơi khác có thể phát triển theo hướng chuyên môn sâu.‏

‏Câu hỏi 2: Doanh nghiệp thường dựa vào những tiêu chí nào khi xem xét thăng tiến?‏

‏Thông qua câu trả lời, ứng viên có thể hiểu những năng lực và kết quả công việc được doanh nghiệp coi trọng. Đây cũng là thông tin hữu ích để người lao động xác định những kỹ năng cần tiếp tục trau dồi nếu muốn phát triển trong tổ chức.‏

‏Câu hỏi 3: Nhân sự mới có được tham gia các chương trình đào tạo hoặc nâng cao chuyên môn không?‏

‏Đào tạo nội bộ, khóa học chuyên môn hoặc cơ hội tham gia dự án mới có thể hỗ trợ nhân sự nâng cao năng lực. Với người đang tìm kiếm công việc lâu dài, đây là một trong những yếu tố nên được cân nhắc bên cạnh mức lương và chế độ đãi ngộ.‏

‏Một buổi phỏng vấn hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tìm được nhân sự phù hợp mà còn giúp ứng viên hiểu rõ nơi mình có thể làm việc. Những câu hỏi được chuẩn bị kỹ giúp hai bên trao đổi cụ thể hơn về công việc, môi trường và kỳ vọng.‏