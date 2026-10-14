Eurowindow tặng máy giặt Bosch, khách hàng có cơ hội trúng Mercedes-Benz dịp cuối năm

‏Hoàn thiện tổ ấm, nhận thêm quyền lợi‏

‏Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa sang nhà cửa để kịp đón Tết. Bên cạnh việc lựa chọn vật liệu, thiết bị, gia chủ cũng cần cân đối ngân sách cho những hạng mục hoàn thiện. Chương trình "Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế" được Eurowindow triển khai từ ngày 30/09 đến hết ngày 30/11/2026, mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng trong giai đoạn này.‏

‏Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua sản phẩm Eurowindow có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được tặng một máy giặt kết hợp sấy cửa trước Bosch Series 6. Quà được trao sau khi khách hàng ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục đặt cọc theo thể lệ. Mỗi khách hàng được nhận một máy tương ứng với một địa chỉ công trình.‏

‏Đây là thiết bị hữu ích cho mọi căn nhà, nhất là với những gia đình muốn bố trí khu giặt phơi gọn gàng. Hai chức năng giặt và sấy tích hợp trong cùng thiết bị giúp tiết kiệm diện tích, thuận tiện chăm sóc quần áo và giảm phụ thuộc vào thời tiết.‏

‏Với khách hàng chủ động tài chính, Eurowindow chiết khấu thêm 2% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng sau VAT khi thanh toán đủ 100% trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. Khách hàng có thể thanh toán nhiều lần, miễn hoàn tất toàn bộ giá trị thanh toán trong thời hạn quy định. Khoản ưu đãi này giúp gia chủ giảm chi phí cho hạng mục cửa, dành thêm ngân sách cho những nhu cầu khác khi hoàn thiện nhà.‏

‏Cùng với quà tặng và ưu đãi thanh toán, khách hàng có hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng đủ điều kiện còn được tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Đặc biệt là xe Mercedes-Benz C200; một giải Nhất là xe máy SH 125i; hai giải Nhì, mỗi giải là một điện thoại iPhone 18 Pro Max 1TB; ba giải Ba, mỗi giải là một máy hút bụi khô và ướt Dyson V12s.‏

‏Cứ mỗi 10 triệu đồng thanh toán, khách hàng được nhận một mã dự thưởng; phần tiền lẻ từ 5 triệu đồng trở lên được tính thêm một mã theo thể lệ. Số mã dự thưởng được xác định dựa trên khoản tiền khách hàng đã thanh toán cho Eurowindow.‏

‏Để tham gia, khách hàng cần ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng trong thời gian từ ngày 30/09 đến hết ngày 30/11/2026, đồng thời hoàn thành đặt cọc tối thiểu 30% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng đến hết ngày 08/12/2026. Lễ quay số dự kiến diễn ra ngày 18/12/2026. Kết quả được công bố trên website Eurowindow và thông báo trực tiếp tới khách hàng trúng thưởng.‏

‏Lựa chọn hệ cửa phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài‏

‏Ưu đãi giúp giảm chi phí ban đầu, nhưng với hạng mục cửa, điều gia chủ cần cân nhắc còn là chất lượng sử dụng trong nhiều năm. Một bộ cửa đẹp cần hài hòa với kiến trúc, đồng thời đáp ứng yêu cầu về độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt và sự thuận tiện khi đóng mở.‏

‎ ‏Cửa Eurowindow đa dạng mẫu mã, chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. ‏





‏Trong quá trình hoàn thiện nhà, mỗi vị trí lắp đặt đặt ra những yêu cầu khác nhau. Phòng ngủ cần hạn chế tiếng ồn để giữ sự yên tĩnh. Những mặt nhà đón nắng cần chú trọng đến khả năng cách nhiệt. Cửa ban công, cửa sổ tiếp xúc trực tiếp với thời tiết cần được lựa chọn phù hợp về kết cấu, độ kín khít và khả năng thoát nước.‏

‏Eurowindow cung cấp nhiều giải pháp cửa và vách kính, gồm cửa uPVC, cửa nhôm, cửa nhôm có cầu cách nhiệt, cửa gỗ cùng các giải pháp sử dụng hộp kính cách âm, cách nhiệt. Sự đa dạng về sản phẩm giúp gia chủ lựa chọn theo vị trí lắp đặt, nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng công trình.‏

‏Với nhà ở gần đường lớn hoặc khu vực đông dân cư, hệ cửa cách âm giúp hạn chế tiếng ồn bên ngoài truyền vào phòng. Hiệu quả này cần được xem xét trên cả bộ cửa, gồm khung, kính, gioăng và phụ kiện, thay vì chỉ dựa vào độ dày của kính. Việc khảo sát, lựa chọn cấu hình và lắp đặt phù hợp vì thế có vai trò quan trọng đối với trải nghiệm sử dụng thực tế.‏

‏Ở những không gian thường xuyên sử dụng điều hòa, cửa nhôm cầu cách nhiệt kết hợp hộp kính phù hợp giúp hạn chế trao đổi nhiệt giữa trong và ngoài nhà, góp phần giảm nhu cầu làm mát hoặc sưởi ấm. Gia chủ có thể cân nhắc giải pháp này ngay từ giai đoạn thiết kế để vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa kiểm soát nhiệt độ trong phòng.‏

‏Bên cạnh tính năng, kiểu dáng và màu sắc cửa cũng ảnh hưởng đến diện mạo ngôi nhà. Các phương án thiết kế linh hoạt của Eurowindow cho phép lựa chọn hệ cửa phù hợp với kiến trúc hiện đại, tân cổ điển và nhu cầu riêng của gia chủ. Kích thước, cách chia ô và phương thức mở được tính toán theo thực tế công trình, bảo đảm thuận tiện khi sử dụng.‏

‏Với những ngôi nhà đang cải tạo, thay cửa cũng là dịp rà soát các bất tiện đã xuất hiện trong sinh hoạt: phòng bị ồn, cửa đóng mở nặng, khe cửa thiếu kín khít hoặc không gian chưa được thông thoáng. Lựa chọn đúng giải pháp giúp việc sửa sang mang lại thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hằng ngày.‏

‏Chương trình "Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế" mang đến thêm cơ hội để các gia đình hoàn thiện hạng mục cửa trong dịp cuối năm, đồng thời nhận quà tặng, ưu đãi thanh toán và tham gia quay số theo thể lệ.‏

‏Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, khách hàng truy cập‏‏ ‏www.eurowindow.biz‏ ‏ hoặc liên hệ:‏

‏Hotline miền Bắc:‏ ‏ 0909.888.000‏

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