VBW10 2026 sắp công bố danh sách Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong 16 ngành

Bước sang năm thứ năm liên tiếp, chương trình đánh giá doanh nghiệp trong 16 ngành kinh tế trên cơ sở nghiên cứu độc lập, ghi nhận năng lực tạo việc làm, chính sách nhân sự và uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng. Với doanh nghiệp được ghi nhận, đây là cơ hội lan tỏa những giá trị đầu tư cho con người, củng cố hình ảnh nơi làm việc hấp dẫn và hỗ trợ thu hút, gắn kết nhân tài.

Đầu tư cho nhân sự tạo nên một nơi làm việc tốt

Doanh nghiệp có thể dành nguồn lực cho lương thưởng, phúc lợi và đào tạo. Nhưng với người làm quản trị, một câu hỏi vẫn cần được trả lời: những khoản đầu tư ấy đã đáp ứng nhu cầu của người lao động và tạo điều kiện để họ gắn bó hay chưa?

Một môi trường làm việc có sức hấp dẫn cần được xem xét từ nhiều yếu tố. Bên cạnh thu nhập là điều kiện làm việc, sự ghi nhận, cơ hội phát triển nghề nghiệp và khả năng duy trì việc làm lâu dài.

Để nhìn lại những yếu tố này, doanh nghiệp cần dữ liệu và tiêu chí cụ thể. "Tốt" được đánh giá trên cơ sở nào? Khi đặt trong bối cảnh ngành, doanh nghiệp có những điểm mạnh gì và cần tiếp tục đầu tư vào đâu?

Đó là những vấn đề VBW10 hướng tới khi nghiên cứu và đánh giá nơi làm việc theo từng ngành. Bước sang năm thứ năm liên tiếp, chương trình tiếp tục ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc chất lượng.

Nơi làm việc tốt nhất được đo bằng những tiêu chí nào?

Một nơi làm việc tốt không chỉ được tạo nên bởi mức lương hay phúc lợi. Đằng sau sức hút của một doanh nghiệp còn là nền tảng kinh doanh đủ vững, khả năng tạo ra cơ hội việc làm, chính sách nhân sự phù hợp và uy tín mà doanh nghiệp gây dựng trên thị trường lao động.

4 tiêu chí cốt lõi đánh giá giá trị doanh nghiệp lọt Top VBW10

Từ cách tiếp cận đó, VBW10 sử dụng bốn nhóm tiêu chí chính:

Doanh thu và lợi nhuận: phản ánh nền tảng tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp — cơ sở để duy trì việc làm, đầu tư cho nhân sự và xây dựng môi trường làm việc ổn định trong dài hạn.

Năng lực tạo việc làm: thể hiện khả năng mở rộng quy mô nhân sự, tạo thêm cơ hội việc làm và duy trì sức hấp dẫn của doanh nghiệp trên thị trường lao động.

Chính sách lao động: đánh giá những chính sách tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người lao động, từ tuyển dụng, khen thưởng, phúc lợi đến chế độ làm việc linh hoạt và các điều kiện hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Mức độ lan tỏa và uy tín thương hiệu: phản ánh hình ảnh và mức độ ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động, ứng viên và công chúng.

Theo phương pháp của chương trình, các tiêu chí được chuẩn hóa và phân bổ trọng số phù hợp với đặc thù từng ngành. Cách đánh giá này hướng tới xem xét môi trường làm việc trong mối liên hệ với mô hình hoạt động và yêu cầu nhân sự của doanh nghiệp.

Vì sao phải xét theo từng ngành?

VBW10 - đánh giá doanh nghiệp trong 16 ngành kinh tế trên cơ sở nghiên cứu độc lập

Mỗi ngành có một bài toán nhân sự riêng, với những khác biệt về quy mô lao động, yêu cầu kỹ năng, cách tổ chức công việc và chính sách giữ chân nhân tài. Một ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ hay nhà máy sản xuất khó có thể được đánh giá toàn diện nếu áp dụng cùng một thước đo. Trong khi đó, cạnh tranh nhân sự cũng chủ yếu diễn ra giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc những lĩnh vực có đặc điểm tương đồng.

Từ thực tế này, VBW10 đặt mỗi doanh nghiệp trong chính bối cảnh ngành mà họ hoạt động, với hệ thống tiêu chí được chuẩn hóa và điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Cách tiếp cận này giúp hạn chế lợi thế đến từ quy mô hay điều kiện đặc thù của từng ngành, đồng thời làm rõ hơn doanh nghiệp nào thực sự nổi bật trong chính "sân chơi" của mình về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân người lao động.

VBW10 mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp?

Có tên trong danh sách VBW10 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc của doanh nghiệp. Kết quả được công bố cũng có thể góp phần củng cố uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng đối với người lao động và ứng viên.

Bên cạnh giá trị ghi nhận, từ năm 2026, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được nhận VBW Employers Scorecard — báo cáo riêng giải mã kết quả của chính doanh nghiệp trong danh sách Top10 của ngành với điểm số trên từng nhóm tiêu chí được đặt cạnh các mốc tham chiếu chung của Top10 ngành; những điểm mạnh nên phát huy và những khoảng cách cần ưu tiên cải thiện. Nhờ đó, kết quả vinh danh không dừng lại ở một danh hiệu mà trở thành cơ sở để hoạch định chiến lược nhân sự cho những năm tiếp theo. Cùng với đó, điểm mới trong năm nay là việc Viet Research công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) năm 2026, đạt 76,2/100 điểm. Kết quả phản ánh tâm lý lạc quan về thị trường lao động của nhóm doanh nghiệp thuộc Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu. Đáng chú ý, niềm tin này được thể hiện qua cam kết duy trì hoặc tăng chi cho lương, phúc lợi, đào tạo và môi trường làm việc trong năm tới. Việc tiếp tục dành nguồn lực cho người lao động là một tín hiệu tích cực từ nhóm doanh nghiệp trong nghiên cứu, đồng thời bổ sung góc nhìn về thị trường lao động trước thềm công bố VBW10 – Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo ngành năm 2026.

Viet Research công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) năm 2026, đạt 76,2/100 điểm

Theo dõi công bố VBW10 2026

Danh sách VBW10 – Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo ngành năm 2026 sẽ chính thức được công bố ngày 20/10/2026 trên Báo Tài chính – Đầu tư và website chương trình vbw10.vn . Kết quả nhằm ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong từng ngành về chính sách nhân sự, môi trường làm việc và sự đầu tư cho người lao động.

Tiếp nối hoạt động công bố danh sách, Lễ Công bố và Vinh danh VBW10 – Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo ngành năm 2026 do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư nghiên cứu và công bố, dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Trọng người tài – Kiến tạo giá trị" .