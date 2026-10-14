CEO Nguyễn Việt Quang: Từ người làm du lịch đến câu chuyện xây “hệ điều hành” mới cho doanh nghiệp lữ hành

‏Từ những chuyến dẫn đoàn đến vị trí điều hành‏

‏Nhắc đến Nguyễn Việt Quang, nếu chỉ bắt đầu từ chức danh CEO Golden Smile Travel hiện tại có lẽ chưa đủ để nói về hành trình của ông trong ngành du lịch. Trước khi ngồi ở vị trí điều hành, ông Quang từng là một hướng dẫn viên - công việc đưa ông đến gần nhất với khách hàng, điểm đến và cả những vấn đề phát sinh phía sau một chương trình tour.‏

‏Sinh năm 1993, Nguyễn Việt Quang thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ trong ngành du lịch khi đảm nhận vị trí CEO Golden Smile Travel ở độ tuổi còn khá trẻ. Khả năng sử dụng thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, cùng quá trình trưởng thành từ công việc hướng dẫn viên, giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào vai trò điều hành. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của ông khi đi lên từ tuyến đầu phục vụ khách hàng để từng bước tham gia kinh doanh, quản lý và dẫn dắt doanh nghiệp.‏

‏Những trải nghiệm tại nhiều thị trường quốc tế giúp CEO Nguyễn Việt Quang tích lũy góc nhìn thực tế về điểm đến.‏

‏Trong quá trình làm nghề, ông Nguyễn Việt Quang đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và làm việc tại nhiều thị trường như Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Những chuyến đi không chỉ giúp ông mở rộng hiểu biết về điểm đến mà còn cho ông cơ hội quan sát cách các thị trường khác nhau tổ chức dịch vụ, xây dựng sản phẩm và phục vụ du khách. ‏

‏Những chuyến đi thực tế góp phần định hình tư duy sản phẩm của CEO Nguyễn Việt Quang.‏

‏Ra mắt Merchant Golden Smile - nền tảng cho một cách vận hành mới‏

‏Khác với cách xem công nghệ đơn thuần là công cụ hỗ trợ, CEO Nguyễn Việt Quang nhìn chuyển đổi số từ chính những bài toán vận hành của ngành du lịch. Đằng sau một chương trình tour là hàng loạt mắt xích từ hàng không, khách sạn, vận chuyển, visa, bảo hiểm đến hướng dẫn viên và nhà cung ứng. Khi số lượng sản phẩm, khách hàng và đối tác cùng tăng, cách vận hành phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công sẽ dần trở thành giới hạn đối với doanh nghiệp.‏

‏Từ thực tế đó, ông xác định chuyển đổi số không chỉ dừng ở website, mạng xã hội hay việc đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến. Quan trọng hơn, công nghệ phải đi sâu vào hệ thống phía sau, nơi booking được xử lý, dữ liệu khách hàng được quản lý và các bộ phận phối hợp với nhau. Mục tiêu là giảm thao tác thừa, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế tình trạng thông tin phân tán.‏

‏Một trong những bước đi đáng chú ý là ra mắt hệ thống Merchant Golden Smile, nền tảng hướng đến hỗ trợ nhân viên, đại lý và đối tác trong quản lý, tiếp cận và kinh doanh sản phẩm du lịch. Thay vì chỉ số hóa phần "mặt tiền", Golden Smile Travel lựa chọn đầu tư vào hệ thống vận hành phía sau, nơi quyết định tốc độ xử lý, khả năng kiểm soát dữ liệu và mức độ kết nối trong chuỗi kinh doanh.‏

‏Merchant Golden Smile - bước tiến trong số hóa hoạt động vận hành và kinh doanh.‏

‏Với CEO Nguyễn Việt Quang, chuyển đổi số không nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu phần mềm mà ở việc công nghệ có thực sự giải quyết được vấn đề hay không. Khi nhân viên tìm sản phẩm nhanh hơn, đại lý chủ động hơn, các bộ phận phối hợp thuận lợi hơn và người quản lý có dữ liệu rõ ràng để ra quyết định, lúc đó công nghệ mới thực sự tạo ra giá trị.‏

‏Từ những thao tác rất nhỏ đến một bài toán lớn hơn‏

‏Ở vị trí CEO, ông Nguyễn Việt Quang không chỉ quan tâm đến doanh số mà còn chú trọng khả năng của hệ thống phía sau trong việc theo kịp tốc độ tăng trưởng. Khi danh mục sản phẩm và thị trường liên tục mở rộng, dữ liệu trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn về sản phẩm, nhân sự, marketing và nguồn lực.‏

‏Theo ông, dữ liệu không thay thế kinh nghiệm mà giúp kinh nghiệm được sử dụng hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để Golden Smile Travel từng bước chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào cảm nhận sang mô hình vận hành có tính hệ thống.‏

‏Ban Lãnh đạo Golden Smile Travel - những người định hướng chiến lược và kiến tạo giá trị cho thương hiệu.‏

‏Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng đang thay đổi ngành du lịch. Khách hàng có thể tự tìm kiếm điểm đến, so sánh hành trình hoặc xây dựng lịch trình trong thời gian rất ngắn. Điều này khiến vai trò của doanh nghiệp lữ hành không còn đơn thuần là cung cấp thông tin mà phải chuyển sang tư vấn, lựa chọn, thiết kế và đảm bảo trải nghiệm.‏

‏Với CEO Nguyễn Việt Quang, công nghệ không đối lập với con người. AI và tự động hóa có thể hỗ trợ các công việc lặp lại, nhưng sự thấu hiểu khách hàng, kinh nghiệm xử lý tình huống và khả năng thiết kế hành trình vẫn là những giá trị khó thay thế. Vì vậy, công nghệ được ứng dụng để đội ngũ dành ít thời gian hơn cho thao tác thủ công và nhiều thời gian hơn cho những công việc trực tiếp tạo giá trị cho khách hàng.‏

‏Ông cũng đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Theo ông, người làm du lịch ngày nay không chỉ cần nghiệp vụ và kiến thức điểm đến mà còn phải biết tiếp cận công cụ số, thích ứng với quy trình mới và hiểu vai trò của dữ liệu trong kinh doanh. Chuyển đổi số sẽ khó đi xa nếu đội ngũ không cùng thay đổi.‏

‏Công nghệ đi cùng sự mở rộng sản phẩm‏

‏Tính đến tháng 08/2026, Golden Smile Travel tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore - Malaysia, Sri Lanka và châu Âu, đồng thời phát triển các chương trình dành cho khách đoàn, doanh nghiệp, trường học và MICE.‏

‏Golden Smile Travel mở rộng sản phẩm và trải nghiệm tại nhiều thị trường quốc tế.‏

‏Riêng thị trường Trung Quốc, bên cạnh các tuyến quen thuộc như Giang Nam Hành, Bắc Kinh, Cửu Trại Câu hay Lệ Giang - Đại Lý - Shangri-La, doanh nghiệp còn phát triển nhiều cấu trúc hành trình như No Shopping, Free Day, Tặng Cung Yến,... hoặc trải nghiệm theo mùa. Nhật Bản, Hàn Quốc và các tuyến châu Âu cũng tiếp tục được mở rộng với nhiều lịch khởi hành và hình thức sản phẩm khác nhau.‏

‏Sự đa dạng này đồng thời đặt ra bài toán vận hành phức tạp hơn. Càng nhiều thị trường, sản phẩm và nhóm khách hàng, lượng dữ liệu phía sau càng lớn. Đây là lý do Golden Smile Travel xem công nghệ như nền tảng để mở rộng quy mô nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát và tính linh hoạt.‏

Tập thể Golden Smile Travel tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026.‏

‏Từ một hướng dẫn viên đến vị trí CEO Golden Smile Travel, hành trình của Nguyễn Việt Quang là quá trình đi qua nhiều mắt xích của ngành để hiểu rõ hơn khách hàng, sản phẩm, đội ngũ và cách một doanh nghiệp lữ hành vận hành trong thực tế. Ở chặng đường tiếp theo, khi thị trường ngày càng cạnh tranh và nhu cầu du lịch thay đổi nhanh hơn, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô hay phát triển thêm sản phẩm, mà còn là giữ được chất lượng trải nghiệm, khả năng thích ứng và bản sắc riêng của doanh nghiệp. Với Nguyễn Việt Quang, đó cũng là nền tảng để Golden Smile Travel tiếp tục phát triển theo hướng bền vững và dài hạn.‏

‏Golden Smile Travel‏

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‏Website: ‏goldensmiletravel.com/‏

‏Fanpage: https://www.facebook.com/goldensmiletravel‏

‏Trụ sở chính: 631 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. HCM‏