Chủ tịch Golden Smile Corporation và câu chuyện đi tìm bản sắc cho từng hành trình

Tìm bản sắc cho từng hành trình

Thay vì chỉ sử dụng tên địa danh để gọi một chương trình du lịch, Golden Smile Travel dành nhiều thời gian để xây dựng tên gọi và câu chuyện riêng cho từng sản phẩm.

Những cái tên như Tứ Diệu Ký, Tình Tương Tây, Phong vị Trùng Khánh, Giang Nam Hành hay Đài Hành Ký đều được hình thành từ cách tiếp cận đó.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, tên của một hành trình không đơn thuần mang chức năng nhận diện những điểm đến. Một tên gọi phù hợp có thể gợi mở cho du khách về không gian văn hóa, lịch sử và cảm xúc của điểm đến trước cả khi chuyến đi bắt đầu.

"Nếu chỉ ghép tên các địa danh lại với nhau thì mình mới nói cho khách biết họ sẽ đi đâu. Còn một cái tên có câu chuyện sẽ giúp họ cảm nhận được vùng đất ấy ngay từ trước khi khởi hành", ông Phương chia sẻ.

Chính vì vậy, quá trình xây dựng sản phẩm tại Golden Smile Travel thường bắt đầu từ những cuộc họp kéo dài để tìm một cái tên, một chủ đề hoặc cách kể chuyện cho cả hành trình.

Từ đó, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng trải nghiệm xoay quanh đặc trưng của điểm đến, thay vì chỉ tập trung vào việc đưa du khách đi qua nhiều địa danh trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo ông Phương, giá trị của một chuyến đi nằm ở những điều du khách có thể hiểu và ghi nhớ sau khi trở về. Đó có thể là một câu chuyện lịch sử, một nét văn hóa, một con người hay một trải nghiệm đặc biệt tại vùng đất họ vừa đi qua.

Từ doanh nghiệp lữ hành đến hệ sinh thái dịch vụ

Cách làm sản phẩm này được hình thành trong quá trình ông Nguyễn Trần Hoàng Phương gắn bó với ngành du lịch.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông từng làm việc trong lĩnh vực du lịch tại Thái Lan. Một biến cố gia đình khiến ông trở về Việt Nam nhưng cũng mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc gắn kết của tập thể Golden Smile trong hoạt động Kick-off "Back to School"

Năm 2014, ông thành lập Công ty Du lịch Nụ Cười Vàng, tiền thân của Golden Smile Corporation.

Từ hoạt động lữ hành ban đầu, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực như truyền thông, tổ chức sự kiện, sản xuất phim và các dịch vụ hỗ trợ. Trong hệ sinh thái đó, du lịch vẫn giữ vai trò cốt lõi.

Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, ông Phương còn tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển điểm đến với vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội.

Đồng thời, ông cũng tham gia những đề án du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm, quy hoạch điểm đến và khai thác giá trị văn hóa bản địa tại TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Hậu Giang và một số địa phương khác.

Giá trị doanh nghiệp từ cách làm nghề

Cùng với định hướng phát triển sản phẩm, Golden Smile Corporation xác định bốn giá trị "Tín – Tâm – Tài – Tình" làm nền tảng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tập thể cán bộ, nhân viên Golden Smile Travel tại Hội chợ Du lịch 2026.

Tín – Chữ tín được đặt lên hàng đầu. Mỗi nhân viên cần giữ trọn chữ tín trong công việc, với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp, từ đó tạo dựng niềm tin trong mọi mối quan hệ.

Tâm – Dụng tâm trong từng công việc và khi phục vụ khách hàng, với tinh thần "đặt tâm truyền tâm". Những sản phẩm, dịch vụ chỉ thực sự có giá trị khi được tạo nên bằng sự tận tâm và chân thành.

Tài – Là năng lực, chuyên môn và tinh thần không ngừng hoàn thiện để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Đồng thời, đó còn là khả năng tạo ra giá trị và chia sẻ những thành quả với các thành viên trong công ty.

Tình – Đề cao sự chân thành, gắn kết và đồng hành. Doanh nghiệp không chỉ xây dựng mối quan hệ bằng công việc, mà còn bằng sự sẻ chia với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

Ông Phương chia sẻ các giá trị này không chỉ là tiêu chuẩn vận hành nội bộ mà còn phải được thể hiện qua sản phẩm và cách doanh nghiệp phục vụ khách hàng.

Song song với hoạt động kinh doanh, Golden Smile Corporation cũng duy trì nhiều chương trình cộng đồng và thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn.

Với ông Phương, trách nhiệm xã hội không tách rời hoạt động của doanh nghiệp mà là một phần trong cách một tổ chức xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Corporation

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương sinh năm 1987, là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Golden Smile Corporation. Ông hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Giai đoạn 2022–2024, ông giữ vai trò Chánh Văn phòng kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam. Năm 2025, ông xuất bản cuốn Tứ Diệu Ký – Đi Theo Dấu Chân Phật, viết về các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal.

Ngoài hoạt động quản lý doanh nghiệp, ông thường xuyên chia sẻ các góc nhìn về du lịch, văn hóa, phát triển điểm đến và trách nhiệm xã hội thông qua các bài viết trên nền tảng cá nhân và các kênh truyền thông.